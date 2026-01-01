8 مشروبات تعالج تأخر الدورة الشهرية.. احرصي على تناولها

كتبت- شيماء مرسي

تعاني الكثير من النساء من اضطراب وتأخر في الدورة الشهرية، مما يسبب لهن العديد من المشكلات الصحية.

وفي هذا الصدد، نرصد لكم أبرز المشروبات التي تعالج تأخر الدورة الشهرية، وفق ما كشف موقع "هيلث".

الزنجبيل

يتمتع الزنجبيل بخصائص مضادة للالتهابات تساعد على تخفيف آلام الدورة الشهرية وتنظيمها.

القرفة

يسهم تناول القرفة في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين، مما يساعد النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض على انتظام الدورة الشهرية.

حليب الكركم

يتمتع الكركم بخصائص مضادة للالتهابات والأكسدة، ما يسهم في تخفيف آلام الدورة الشهرية وتعزيز انتظامها.

الشمر

يساعد الشمر على إرخاء الرحم وتخفيف آلام الدورة الشهرية، بالإضافة إلى تنظيمها.

البقدونس

يحفز تناول البقدونس الرحم ويساعد على انتظام الدورة الشهرية بعد تناوله بانتظام.

عصير الأناناس

يحتوي الأناناس على البروميلين، وهو إنزيم يساعد على تليين بطانة الرحم، وتخفيف آلام الدورة الشهرية.

عصير الجزر

الجزر غني بالبيتا كاروتين، الذي يساعد على تنظيم مستويات الهرمونات، وتخفيف آلام الدورة الشهرية.

عصير الرمان

غني بمضادات الأكسدة، ما يساعد على تخفيف الالتهابات وتنظيم الدورة الشهرية.