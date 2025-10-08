"ألم الحلق كـ “موس الحلاقة”.. أعراض متحور «نيمبوس» تثير القلق

مع اقتراب فصل الشتاء وعودة الطقس البارد، تتزايد المخاوف من نشاط الفيروسات التنفسية، خصوصا في ظل ظهور متحور جديد من فيروس كورونا أطلق عليه اسم "نيمبوس" "NB.1.8.1"، الذي حذرت منه وزارة الصحة مؤخرا، مؤكدة أنه ينتشر بسرعة ويسبب أعراضا حادة لدى بعض المصابين.

وحذرت وزارة الصحة المصرية، في بيان رسمي، من متحور جديد لفيروس كورونا يعرف باسم "نيمبوس" "NB.1.8.1"، وذلك ضمن استعداداتها لموسم الشتاء الذي يشهد عادة زيادة في الإصابات التنفسية، خاصة بفيروس الإنفلونزا وكوفيد-19.

ويصنف المتحور الجديد حاليا ضمن قائمة "المتغيرات قيد المراقبة" لدى منظمة الصحة العالمية، إذ أظهر خصائص تجعله أكثر قدرة على الانتشار مقارنة بالأنواع السابقة، لكن دون وجود دليل علمي حتى الآن على أنه يسبب أعراضا أكثر خطورة.

كيف ينتقل متحور نيمبوس؟

تشير وزارة الصحة إلى أن المتحور الجديد ينتقل بنفس طرق العدوى المعروفة لفيروس كورونا منذ بداية الجائحة، أي من خلال:

-التواجد في أماكن مغلقة أو سيئة التهوية

- الرذاذ الناتج عن السعال أو العطس أو الحديث عن قرب

لذا، تؤكد الوزارة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، مثل ارتداء الكمامات، وغسل اليدين بانتظام، وتهوية الأماكن المغلقة.

أعراض متحور نيمبوس

تتراوح أعراض الإصابة بـ NB.1.8.1 بين المتوسطة والخفيفة، وتشمل:

-بحة في الصوت

-سيلان الأنف

-الصداع

-العطس

-الإرهاق العام

-الحمى

-السعال

-آلام في العضلات والمفاصل

-التهاب حاد في الحلق وصفه بعض الأطباء بأنه أشبه بإحساس "شفرة الحلاقة"

كما أبلغ بعض المصابين عن أعراض معدية معوية غير مؤكدة حتى الآن علميا، منها:

-الغثيان والقيء

-الإسهال

-الانتفاخ

-الإمساك

-آلام المعدة

مدى خطورته؟

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، لا توجد أدلة حالية تشير إلى أن المتحور "نيمبوس" يسبب مرضا أكثر حدة من المتغيرات السابقة.

كما أكدت المنظمة أن المتحور لا يظهر مقاومة لعقار "باكسلوفيد" المضاد للفيروسات، المستخدم في حالات كورونا الحرجة.

اللقاحات ما زالت فعالة

رغم أن بعض الدراسات أظهرت انخفاضا طفيفا في فعالية الأجسام المضادة ضد المتحور "بنسبة تتراوح بين 1.5 و1.6 مرة مقارنة بالأنواع السابقة"، إلا أن لقاحات كوفيد-19 المعتمدة لا تزال توفر حماية فعالة، خاصة ضد الأعراض الشديدة ودخول المستشفيات.

تحذيرات مع اقتراب الشتاء

مع تزايد نشاط الفيروسات التنفسية في الطقس البارد، تدعو وزارة الصحة المواطنين إلى:

-عدم التهاون في ظهور أي أعراض تنفسية

-مراجعة الطبيب فورا في حال الاشتباه

-الحرص على التهوية الجيدة في المنازل والمكاتب

-تجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان

-الالتزام بتوصيات اللقاحات الموسمية، بما فيها لقاح الإنفلونزا وكوفيد-19

اقرأ أيضًا:

لماذا عليك وضع كرة تنس في حقيبتك على متن الطائرة؟

خطفت الأنظار.. 3 صور ومعلومات عن إطلالة هاجر الشرنوبي

5 فيتامينات ضرورية للمرأة بعد الأربعين.. تعرفي عليها

مشروبات طبيعية قد تقي من تراكم الدهون في الكبد.. تعرف عليها

أعراض تنذر بنقص فيتامين ب 12 في الجسم.. لا تتوقعها