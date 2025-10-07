5 علامات صامتة من جسدك تنذر بأمراض خطيرة

تمر بعض الأعراض اليومية لدى كثيرين، لكنها في الواقع تكون إشارات مبكرة يرسلها الجسم للتحذير من أمراض خطيرة.

فيما يلي مجموعة من الأعراض الشائعة التي تحمل دلالات صحية مقلقة، وفقا لوكالة "فيستي. رو" الروسية:

التثاؤب المتكر

رغم شيوعه، فإن التثاؤب المتكرر لا يعني بالضرورة الحاجة إلى النوم، بل يكون مؤشرا على:

اضطرابات في الدماغ مثل التصلب اللويحي أو بداية جلطة دماغية.

مشكلات في تنظيم حرارة الجسم.

حالات نفسية مثل القلق أو الاكتئاب.

أمراض القلب والأوعية الدموية.

رائحة الفم

رائحة الفم الكريهة لا ترتبط فقط بصحة الفم والأسنان، بل يمكن أن تشير إلى مشكلات منها:

رائحة حامضةتعكس التهابات أو قرح في المعدة.

رائحة الأسيتون علامة تحذيرية على الإصابة بداء السكري.

رائحة كبدية مؤشر على خلل في وظائف الكبد.

رائحة كريهة عامة تكون ناتجة عن أمراض الرئة أو التهاب اللوزتين.

تورم الساقين

تورم الساقين بعد يوم طويل يبدو طبيعيا، لكن تكراره أو حدوثه في أوقات معينة من اليوم يشير إلى:

فشل في القلب حيث يزداد التورم مساء.

مشكلات في الكلى تظهر التورمات صباحاً بعد النوم.

قصور وريدي: يرافقه ظهور أوردة عنكبوتية.

أمراض الكبد تسبب احتباس السوائل في الأطراف.

الكدمات المفاجئة

ظهور كدمات دون سبب واضح جرس إنذار لمشكلات صحية داخلية:

اضطرابات في تخثر الدم.

أمراض الكبد.

نقص في فيتامينات أساسية مثل C وK.

آثار جانبية لبعض الأدوية.

احتمال الإصابة بسرطان الدم (اللوكيميا).

التعرق المفرط

إذا كان التعرق يحدث في غير ظروف الطقس الحار أو الجهد البدني، فقد يكون مرتبطا بـ:

اختلالات هرمونية مثل فرط نشاط الغدة الدرقية أو التغيرات المرتبطة بانقطاع الطمث.

مرض السكري خاصة التعرق الليلي.

أمراض معدية مثل السل.

أنواع معينة من السرطان مثل الليمفوما.

اضطرابات عصبية.

