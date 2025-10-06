بعد تحذيرات الصحة من انتشاره في الشتاء.. ما هو متحور نيمبوس؟

مع اقتراب فصل الشتاء، حذّرت وزارة الصحة والسكان من انتشار الفيروسات التنفسية، وعلى رأسها كورونا والإنفلونزا، مؤكدة أن متحورات الفيروسين تتغير باستمرار، ومن أبرزها المتحور الجديد المسمى «نيمبوس»، الذي بدأ يلفت الأنظار في عدد من الدول حول العالم.

طريقة انتقال متحور «نيمبوس»

وقالت الوزارة في تقرير صادر عن قطاع الطب الوقائي، إن متحور «نيمبوس» ينتقل بالطريقة المعتادة نفسها، من شخص إلى آخر، من خلال الرذاذ المتطاير أثناء السعال أو العطس أو التحدث عن قرب، مشيرة إلى أنه يمكن أن يعلق في الهواء داخل الأماكن سيئة التهوية.

أعراض الإصابة بمتحور «نيمبوس»

وأوضح التقرير أن أعراض الإصابة بالمتحور الجديد تشمل التهاب حلق شديد يُشبه الإحساس بشفرة حلاقة، تعب عام، سعال خفيف، ارتفاع في درجة الحرارة، آلام عضلية، واحتقان بالأنف، موضحًا أن حدة الأعراض تختلف من شخص لآخر.

وفي سياق متصل، حذّرت الوكالة البريطانية للأمن الصحي (UKHSA) من أن سلالتي كورونا الجديدتين، XFG المعروفة باسم «ستراتوس» وNB.1.8.1 المعروفة بـ«نيمبوس»، تقفان وراء ارتفاع الإصابات في بريطانيا والولايات المتحدة منذ أغسطس الماضي.

وأشار خبراء الصحة في بريطانيا إلى أن أبرز أعراض المتحورين هي بحة الصوت، والتهاب الحلق الحاد، والتعب الشديد، وفقدان حاسة التذوق أو الشم، لكنهم أكدوا في الوقت نفسه أن نيمبوس لا يبدو أكثر خطورة من السلالات السابقة، إلا أن التحورات الجديدة قد تجعل العدوى أكثر سهولة في الانتقال، وفقا لصحيفة «ديلي ميل».

وتواصل وزارات الصحة في عدد من الدول حملات التطعيم الشتوي ضد كورونا والإنفلونزا، داعية الفئات الأكثر عرضة للخطر – مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة – إلى تلقي الجرعات التعزيزية، خصوصًا مع تزايد الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة.

