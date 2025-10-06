دراسة: الأرق والشخير يسرعان شيخوخة الدماغ

كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من معهد كارولينسكا عن علاقة مقلقة بين جودة النوم وصحة الدماغ، إذ أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يعانون من سوء النوم تميل أدمغتهم إلى الظهور أكبر سنا من عمرهم الحقيقي

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات ضخمة من البنك الحيوي البريطاني شملت 27,500 شخص من منتصف العمر وكبار السن، حيث خضع جميع المشاركين لفحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ.

وباستخدام تقنيات التعلم الآلي المتطورة، تمكن الباحثون من تقدير العمر البيولوجي لأدمغة المشاركين بناء على أكثر من ألف خاصية مختلفة ظهرت في صور الرنين المغناطيسي، وفقا لـ "ميديكال إكسبريس".

وقيّم الباحثون جودة نوم المشاركين عبر خمسة عوامل أساسية شملت: النمط الزمني للنوم ومدة النوم والأرق والشخير والنعاس أثناء النهار.

وبناء على هذه العوامل، تم تصنيف المشاركين إلى ثلاث فئات: ذوي النوم الصحي، والنوم المتوسط، والنوم السيء.

وتكشف النتائج تفاصيل مذهلة، حيث يوضح الباحثون أن كل نقطة انخفاض في جودة النوم تتوافق مع زيادة الفجوة بين عمر الدماغ البيولوجي والعمر الزمني الحقيقي بنحو ستة أشهر. بل إن الأشخاص الذين يعانون من سوء النوم المزمن كانت أدمغتهم تبدو أكبر بمعدل عام واحد كامل مقارنة بعمرهم الفعلي.

ولفهم الآليات الكامنة وراء هذه الظاهرة، قام الباحثون بتحليل مستويات الالتهاب منخفض الدرجة في أجسام المشاركين. واكتشفوا أن الالتهاب الجهازي يفسر ما يزيد عن 10% من الرابط بين سوء النوم وتقدم عمر الدماغ. وهذه النتيجة تقدم دليلا مهما على أن الالتهاب يلعب دورا وسيطا في تأثير النوم على صحة الدماغ.

وهذه النتائج تقدم أدلة قوية على أن سوء النوم قد يساهم في تسريع شيخوخة الدماغ، كما تشير إلى الالتهاب كأحد الآليات الأساسية وراء هذه العلاقة".

ونظرا لأن النوم عامل قابل للتعديل والتحسين، فقد يصبح من الممكن منع التسارع في شيخوخة الدماغ وربما حتى الوقاية من التدهور المعرفي من خلال اعتماد عادات نوم أكثر صحية.

وإلى جانب دور الالتهاب، يطرح الباحثون آليات إضافية قد تفسر هذه العلاقة، منها التأثير السلبي لسوء النوم على نظام التخلص من الفضلات في الدماغ الذي ينشط خاصة أثناء النوم، وكذلك التأثير غير المباشر على صحة القلب والأوعية الدموية التي تنعكس بدورها على صحة الدماغ.

