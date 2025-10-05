9 أطعمة تسبب مرضا مزمنا.. احذر تناولها بعد الاستيقاظ

كتب - أحمد الضبع

عند الاستيقاظ مباشرة، تكون المعدة فارغة وحساسة لأي طعام أو شراب يتم تناوله، بعض الأطعمة والمشروبات قد تسبب اضطرابات هضمية، أو تهيجًا، أو حتى تأثيرات سلبية على المدى الطويل.

إليك 9 أطعمة ومشروبات يُفضل تجنبها عند الاستيقاظ مباشرة، وفقًا لما ورد عبر صحيفة، healthline.

القهوة والشاي على معدة فارغة

يمكن أن تزيد من إفراز حمض المعدة، مما يؤدي إلى حموضة المعدة، حرقة، أو قرحة لدى بعض الأشخاص، خاصة من لديهم معدة حساسة أو يعانون من ارتجاع المريء، بينما الكافيين يمكن أن يرفع مستويات هرمون الكورتيزول (هرمون التوتر) ويزيد من القلق.

تناول كوب من الماء أولاً، أو انتظر حتى تتناول وجبة إفطار خفيفة قبل شرب القهوة/الشاي.

المشروبات الغازية

تحتوي على نسبة عالية من السكر والأحماض (مثل حمض الفوسفوريك وحمض الكربونيك) التي تهيج الغشاء المخاطي للمعدة الفارغة، مما يؤدي إلى التهاب المعدة، عسر الهضم، وتسوس الأسنان. كما تسبب ارتفاعًا حادًا في سكر الدم.

الماء، العصائر الطبيعية غير المحلاة.

الحمضيات (مثل البرتقال، الليمون، الجريب فروت)

على الرغم من فوائدها، فإن تناولها على معدة فارغة يزيد من حموضة المعدة ويسبب حرقة، خاصة لمن يعانون من ارتجاع المريء أو قرحة المعدة. الألياف والفركتوز بكميات كبيرة قد تبطئ الهضم.

يمكن تناولها بعد وجبة إفطار خفيفة، أو تناول فواكه أقل حمضية مثل الموز أو التوت.

السكريات والحلويات

تناول السكريات على معدة فارغة يسبب ارتفاعًا حادًا وسريعًا في سكر الدم، يتبعه هبوط حاد، وهذا يؤدي إلى الخمول، التعب، وزيادة الرغبة في تناول المزيد من السكر، ويزيد من خطر مقاومة الأنسولين ومرض السكري من النوع الثاني على المدى الطويل.

منتجات الألبان (مثل الحليب والزبادي) لبعض الأشخاص للأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز أو متلازمة القولون العصبي، يمكن أن يؤدي تناول الحليب أو الزبادي على معدة فارغة إلى الانتفاخ، الغازات، آلام البطن، والإسهال. حتى لغير الحساسين، قد يزيد الحليب من حموضة المعدة لدى البعض.

الطماطم

تحتوي الطماطم على أحماض ومواد قابلة للذوبان يمكن أن تتفاعل مع حمض المعدة على الريق، مما قد يسبب حرقة المعدة، عسر الهضم، أو حتى تقلصات لدى بعض الأشخاص.

دمجها في وجبة إفطار متوازنة بعد تناول شيء خفيف.

الأطعمة الحارة

تناول الأطعمة الغنية بالتوابل والفلفل الحار على معدة فارغة يمكن أن يسبب تهيجًا شديدًا لبطانة المعدة والأمعاء، مما يؤدي إلى حرقة شديدة، ألم، غثيان، وقد يفاقم أعراض ارتجاع المريء أو القرحة.

الخبز الأبيض والمعجنات (الكربوهيدرات المكررة)

تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات البسيطة التي تهضم بسرعة وتسبب ارتفاعًا حادًا في سكر الدم يتبعه هبوط سريع، مما يؤدي إلى الشعور بالجوع بسرعة، الخمول، والانتفاخ، والإمساك بسبب نقص الألياف.

المضادات الحيوية أو بعض الأدوية

العديد من الأدوية، خاصة المضادات الحيوية، يمكن أن تسبب اضطرابًا في المعدة، غثيانًا، أو قيئًا إذا تم تناولها على معدة فارغة، بعض الأدوية تتطلب وجود الطعام لتحسين امتصاصها أو لتقليل آثارها الجانبية على الجهاز الهضمي.

بشكل عام.

ولتعويض نقص السوائل الذي يحدث خلال النوم، يجب شرب كوب أو كوبين من الماء عند الاستيقاظ، وهذا يساعد على تخفيف كثافة الدم ويدعم وظائف الدورة الدموية.

ويسهم هذا الإجراء في خفض خطر الإصابة بجلطات الدم، كما أنه يحسن من أداء الدماغ الذي يعتمد بشكل كبير على التغذية الكافية والتدفق الدموي الجيد، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

وبالإضافة إلى ذلك، يعمل شرب الماء صباحا على تنشيط الجهازين الهضمي والإفرازي والكلى بلطف، ويعزز من كفاءة عمليات الأيض.

وهذا التحسن في الأيض، إلى جانب استهلاك كمية كافية من الماء على مدار اليوم، يسهم في التحكم بالوزن وتقليل الشعور بالجوع.

ولا يقتصر دور الماء على الفوائد الداخلية فحسب، بل يمتد لتحسين المظهر الخارجي أيضاً؛ فهو يساهم في تعزيز صحة ونضارة البشرة والشعر.

كما يساعد الجسم على مكافحة العدوى بفعالية ويقلل من احتمالية الإصابة بحصى الكلى والتهابات المسالك البولية.

