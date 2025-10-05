ما الفرق بين النوبة القلبية وتوقف القلب المفاجئ؟

النوبات القلبية وحالات توقف القلب المفاجئ حالات مهددة للحياة، لكن الفشل في معرفة الفرق بينهما يؤدي إلى زيادة كبيرة في خطر الوفاة، وغالبا ما يختلط الأمر على الناس بين هاتين الحالتين.

النوبة القلبية

تحدث النوبة القلبية عندما يتوقف تدفق الدم فجأة إلى جزء من عضلة القلب، ويكون السبب في الغالب هو جلطة دموية. هذا التوقف يحرم عضلة القلب من الأكسجين، مما يؤدي إلى تلف أو موت جزء من هذه العضلة ، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وتشمل الأعراض

ألم أو ضغط شديد في الصدر والفك والرقبة والظهر والبطن وضيق في التنفس والعرق والغثيان والسعال أو الصفير.

توقف القلب المفاجئ

تعد هذه الحالة بالغة الخطورة، حيث يتوقف القلب عن ضخ الدم بكفاءة، مما يؤدي إلى عدم وصوله إلى الدماغ والأعضاء الحيوية.

وهذا النقص الحاد في التروية

الدموية يجعل المصاب يفقد وعيه ويتوقف عن التنفس بشكل مفاجئ.

والفارق الأساسي بين الحالتين، هو أن مريض توقف القلب يكون فاقدا للوعي وغير قادر على التنفس، بينما مريض النوبة القلبية غالبا ما يكون واعيا.

وتشمل علامات توقف القلب المفاجئ:

فقدان الوعي.

توقف التنفس أو التنفس غير الطبيعي.

أصوات شبيهة بالزفير.

الأسباب الأكثر شيوعا:

النوبة القلبية: غالبا بسبب انسداد الشرايين التاجية نتيجة تراكم الترسبات الدهنية.

توقف القلب المفاجئ: غالبا ما ينجم عن مرض الشرايين التاجية الذي قد يسبب اضطرابات خطيرة في نظم القلب، مثل الرجفان البطيني.

ومن المهم إدراك أن النوبة القلبية قد تؤدي أحيانا إلى توقف القلب، لكنها تختلف طبيا عنه. لذلك، التعرف على الأعراض والتصرف السريع قد يكون الفرق بين الحياة والموت.

