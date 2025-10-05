كيف تخفض 15 دقيقة نوم إضافية خطر الوفاة المبكرة؟

كشفت دراسة أسترالية حديثة أجراها باحثون من جامعة سيدني أن إضافة ربع ساعة فقط من النوم ليلا قد يسهم في تقليل خطر الوفاة المبكرة.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج المهمة بعد تحليل بيانات ضخمة شملت 60 ألف شخص على مدى ثماني سنوات.

وقام الباحثون خلال هذه الفترة بمراقبة دقيقة لـ عادات النوم والنشاط البدني وجودة النظام الغذائي لكل مشارك، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين ينامون خمس ساعات ونصف فقط يوميا، ويمارسون التمارين لمدة 7.3 دقيقة ويحصلون على 36.9 درجة في مؤشر جودة النظام الغذائي، فإن إضافة 15 دقيقة نوم، و1.6 دقيقة تمارين، ونصف حصة إضافية من الخضروات يوميا يمكن أن تخفض خطر الوفاة بنسبة 10%.

أما بالنسبة لمن يطمحون إلى نتائج أكثر إثارة، فقد كشفت الدراسة عن وصفة لخفض خطر الوفاة إلى النصف، تتطلب فقط: رفع ساعات النوم بمقدار 75 دقيقة إضافية، وممارسة 12.5 دقيقة من التمارين المتوسطة إلى الشديدة، وتحسين جودة النظام الغذائي بمقدار 25 نقطة.

وقدم الباحثون أمثلة عملية بسيطة يمكن للجميع تطبيقها، على سبيل المثال، قد تعني نصف حصة خضروات مجرد قطعة صغيرة من البروكلي أو ملعقة طعام من السبانخ المطبوخة.

كما يمكن استبدال اللحوم المصنعة، مثل اللحم المقدد والنقانق، بخيارات أكثر صحة.

وهذه التغييرات تهدف إلى تخفيض عتبة المشاركة وجعل تحسين الصحة متاحا للجميع، خاصة أن 80-85% من السكان لا يمارسون التمارين المنتظمة والمنظمة. فهذه ليست حلا مثاليا لللياقة البدنية، بل خطوات عملية يمكن دمجها في الحياة اليومية بشكل مستدام.

