يصيبك بالكوليسترول.. تجنب تناول البيض بهذه الطريقة صباحا

رغم أن البيض من أكثر الأطعمة فائدة وغنى بالبروتين، فإن طريقة تناوله قد تحوله من غذاء صحي إلى قنبلة كوليسترول تهدد القلب والشرايين.

الدكتور أحمد صلاح يقول، أن قلي البيض في الزيت أو الزبدة يرفع من نسبة الدهون المشبعة والكوليسترول الضار في الجسم، خاصة عند تناوله صباحا على معدة فارغة،

فالحرارة العالية تغير من طبيعة الدهون وتجعلها أكثر ضررا على صحة القلب.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، البيض المقلي أو اللحم خطر مزدوج

الكثيرون يحبون تناول البيض أو اللحم في الإفطار، لكن هذه التوليفة تضاعف من خطر ارتفاع الكوليسترول وتصلب الشرايين، خصوصا لدى من يعانون من زيادة الوزن أو ضغط الدم المرتفع.

وأختتم صلاح:" يجب تناول البيض المسلوق أو المطهو على البخار دون إضافة دهون، ويمكن تناوله مع الخضار أو الشوفان للحصول على إفطار متوازن ومغذ دون ضرر".