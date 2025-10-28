5 أطعمة تعزز المزاج وتقلل التوتر.. احرص على تناولها

في ظل الضغوط اليومية والتوترات المتزايدة التي أصبحت جزءا من روتين الحياة، يبحث كثيرون عن حلول طبيعية لتحسين المزاج وتهدئة الأعصاب.

وبحسب موقع Medical News Today، هناك أطعمة معينة تحتوي على مركبات غذائية قادرة على دعم كيمياء الدماغ، وتحفيز إنتاج هرمونات السعادة، مثل السيروتونين والدوبامين، ما ينعكس إيجابا على الحالة النفسية.

فيما يلي 5 أطعمة مدعومة علميا ثبت أنها تساهم في تقليل التوتر وتحسين المزاج.

الشوكولاتة الداكنة

ليست مجرد متعة للحواس، بل تحتوي على مركبات الفلافونويد التي تحسن تدفق الدم إلى الدماغ، وتزيد من إنتاج السيروتونين.

كما أن مذاقها الغني يمنح إحساسا بالراحة الفورية، خصوصا إذا تم تناولها بكميات معتدلة "حوالي 30 جرام يوميا".

السلمون والأسماك الدهنية

غنية بالأحماض الدهنية أوميغا-3، التي ترتبط بانخفاض مستويات القلق والاكتئاب.

ويلعب الأوميغا-3 دورا مهما في دعم وظائف الدماغ وتنظيم الناقلات العصبية المرتبطة بالحالة المزاجية.



المكسرات النيئة "خاصة الجوز واللوز"

تحتوي على المغنيسيوم، والسيلينيوم، ومضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم، وتحسين الاستجابة للتوتر.

كما أن البروتين والدهون الصحية فيها تمد الجسم بطاقة مستقرة وتمنع تقلبات المزاج.

الموز

غني بفيتامين B6، الذي يساعد الجسم على إنتاج السيروتونين، كما يحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني يدخل في تكوين هرمونات الراحة والسعادة.



الشوفان والحبوب الكاملة

مصدر ممتاز للكربوهيدرات المعقدة، التي ترفع مستويات السيروتونين بشكل تدريجي ومستقر، على عكس السكريات السريعة.

كما أن الألياف الموجودة فيها تعزز صحة الأمعاء، والتي ترتبط مباشرة بالحالة النفسية فيما يعرف بـ"محور الدماغ – الأمعاء".

