قدم الداعية الإسلامي الدكتور أشرف الفيل العديد من النصائح المهمة في هذه الأيام المباركة بعد ثبوث رؤية هلال شهر رجب.

وقال الداعية الإسلامي في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في هذه الأيام العظيمة تكثر النفحات والبركات والخيرات.. أيام من أيام اللّٰه التي أحبها وباركها وخص ذكرها في القرآن فقال جل ذكره إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ".

وأضاف: "ومعنى عند اللّٰه أي في حكم اللّٰه وفيما كتب في اللوح المحفوظ".. وفي الآية دليل على أنه سبحانه وضع هذه الشهور وسماها بأسمائها على ما رتبها عليه يوم خلق السماوات والأرض، وأنزل ذلك على أنبيائه في كتبه المنزلة.. وحكمها باق على ما كانت عليه لم يزلها عن ترتيبها تغيير المشركين لأسمائها".

وتابع: "والأشهر الحرم هي ذي القعدة، وذي الحجة، والمحرم ورجب وخص اللّٰه تعالى الأربعة الأشهر الحرم بالذكر، ونهى عن الظلم فيها تشريفاً لها، وإن كان منهياً عنه في كل الزمان.. والمعني لا تظلموا في هذه الأشهر الأربعة أنفسكم من تقصير في العبادات أو ارتكاب للمنهيات".

وقال: "ونحن في هذه الأيام نحتاج إلى أربعة أعمال ثابته وهي":-

1- المحافظة على الصلوات.

2- المحافظة على صيام النافلة.

3-الاجتهاد في كثرة الذكر.

4 - ضرورة الرجوع إلى صلة الرحم.

نسأل الله أن يرزقنا توبة صادقة يرضي بها عنا ويتقبل منا صالح الأعمال.