غدًا أول أيام شهر رجب.. دار الإفتاء تنشر أفضل دعاء لاستقباله

أعلنت دار الإفتاء عن نتائج الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة التي تجرى بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية والتي أوضحت ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رجب لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا ليصبح يومَ الأحد الموافق الواحد والعشرين من شهر ديسمبر لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا.

ونشرت الإفتاء، أفضل دعاء يمكن ترديده في استقبال شهر رجب والذي كان يردده النبي قالت أن النبي كان إذا رأى الهلال، قال: "اللهم أهلَّه علينا باليُمنِ والإيمان، والسلامةِ والإسلام، ربي وربك الله"، وهو دعاء جامع يُستحب ترديده في بداية كل شهر هجري، ومنه شهر رجب، أحد الأشهر الحرم التي لها مكانة خاصة في قلوب المسلمين.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الدعاء مشروع ومستحب في كل وقت، خاصة في الأوقات المباركة التي يُرجى فيها قبول الدعاء، ومنها بدايات الشهور الهجرية، لما تحمله من معانٍ إيمانية وبدايات جديدة تدعو للتقرب إلى الله عز وجل.

وشددت الإفتاء على أن شهر رجب يعد محطة إيمانية مهمة للاستعداد الروحي لشهر رمضان المبارك، حيث يستحب الإكثار فيه من الدعاء والاستغفار والطاعات، تمهيدا لحسن استقبال شهر الصيام.

ومن الأدعية التي يمكن ترديدها خلال أولى أيام شهر رجب:

لطلب الرزق والبركة:

"اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ".

"اللَّهُمَّ إنْ كَانَ رِزْقِي فِي السَّمَاءِ فَأَنْزِلْهُ، وَإنْ كَانَ فِي الأَرْضِ فَأَخْرِجْهُ، وَإنْ كَانَ بَعِيدًا فَقَرِّبْهُ، وَإنْ كَانَ قَلِيلًا فَكَثِّرْهُ، وَإنْ كَانَ كَثِيرًا فَبَارِكْ لِي فِيهِ".

للعافية وستر العيوب:

"اللَّهُمَّ اعصِمْنِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ، وَلا تَأْخُذْنِي عَلَى غِرَّةٍ، وَلا عَلَى غَفْلَةٍ، وَلا تَجْعَلْ عَوَاقِبَ أَمْرِي حَسْرَةً وَنَدَامَةً".

"اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ والحُزْنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والجُبْنِ والبُخْلِ، وغَلَبَةِ الدَّيْنِ وقَهْرِ الرِّجَالِ".

للقضاء الحوائج:

"يَا مَنْ أَرْجُوهُ لِكُلِّ خَيْرٍ، وَ آمَنُ سَخَطَهُ عِنْدَ كُلِّ شَرٍّ، يَا مَنْ يُعْطِي الكَثِيرَ بِالقَلِيلِ، يَا مَنْ يُعْطِي مَنْ سَأَلَهُ، يَا مَنْ يُعْطِي مَنْ لَمْ يَسْأَلْهُ وَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ تُحَنُّنًا مِنْهُ وَ رَحْمَةً، أَعْطِنِي بِمَسْأَلَتِي إِيَّاكَ جَمِيعَ خَيْرِ الدُّنْيَا، وَ جَمِيعَ خَيْرِ الآخِرَةِ، وَ اصْرِفْ عَنِّي بِمَسْأَلَتِي إِيَّاكَ جَمِيعَ شَرِّ الدُّنْيَا وَ شَرِّ الآخِرَةِ".

