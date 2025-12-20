كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في إشعال شقيق ناصر البرنس، النيران في نفسه، أمام محله الجديد بالشيخ زايد.

واستعلمت النيابة عن حالة المصاب للوقوف على حقيقة حالته الصحية حيث أفادت التحريات الأولية بإصابته بحروق في الرقبة والبطن لسماع أقواله وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد بإشعال أحد الأشخاص النيران في نفسه أمام محل البرنس المفتتح حديثا بمدينة الشيخ زايد.

انتقلت على الفور قوة أمنية وتبين من الفحص أن المصاب شقيق ناصر البرنس، وأشعل النيران في نفسه أمام محله بالشيخ زايد بسبب خلافات بينهما، وعدم إنفاق شقيقه عليه وسوء معاملته له.

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.