5 طرق بسيطة لتخفيف الانتفاخ بسرعة.. لا تخطر ببالك

الانتفاخ ليس مجرد شعور عابر بالثقل أو الامتلاء، بل يمكن أن يكون مزعجا ومؤثرا على جودة الحياة، خصوصا إذا تكرر أو ارتبط بآلام في البطن أو اضطرابات في الهضم.

وفقا لموقع Cleveland Clinic، هناك خمس خطوات فعالة ينصح بها الأطباء لتخفيف الانتفاخ بسرعة، بعضها لا يحتاج حتى لوصفة طبية.

1- استخدم زيت النعناع

يعد زيت النعناع من العلاجات الطبيعية الأكثر فعالية للانتفاخ، بحسب الدكتور "دي سانتيس" من كليفلاند كلينك.

فهو لا يساعد فقط على تهدئة عضلات الأمعاء وتقليل التقلصات، بل ثبتت فعاليته بشكل خاص لدى المصابين بمتلازمة القولون العصبي "IBS" أو فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة "SIBO".

يتوفر زيت النعناع بعدة أشكال مثل الشاي، والقطرات، والكبسولات.

وتعد الكبسولات المعوية الخيار الأفضل لأنها تمر عبر المعدة وتطلق الزيت مباشرة في الأمعاء، حيث يكون تأثيره أقوى.

2- تناول أدوية بدون وصفة طبية

إذا كان الانتفاخ ناتجا عن الإمساك أو الغازات، يمكن لبعض الأدوية المتوفرة في الصيدليات أن تقدم راحة سريعة:

الملينات: تعد الخيار الأول إذا لم تتبرز منذ أيام، إذ تساعد على إخراج الفضلات وتخفيف الضغط داخل الأمعاء.

كبسولات سيميثيكون: تستخدم لتفتيت فقاعات الغاز الكبيرة إلى أصغر، مما يسهل إخراجها.

ورغم أن فعاليتها لا تثبت دائما في الدراسات، إلا أن بعض المرضى يجدونها مفيدة.

3- اذهب في نزهة قصيرة

المشي الخفيف بعد الأكل ليس فقط مفيدا للهضم، بل يمكن أن يسرع حركة الأمعاء ويساعد على إخراج الغازات المحبوسة، حتى 10 دقائق من المشي يمكن أن تحدث فرقا في شعورك بالراحة.

4- دلك منطقة البطن

تراكم الغازات في الأمعاء الغليظة يمكن أن يسبب انزعاجا حادا.

جرب تدليك بطنك بحركة دائرية تبدأ من أسفل الجانب الأيمن، مرورا بأعلى البطن ثم نزولا إلى الجانب الأيسر، لتسهيل حركة الغازات وخروجها.

5- صيام قصير خلال الليل

قد يكون الحل في البساطة: توقف عن تناول الطعام بعد العشاء، واشرب الماء فقط حتى صباح اليوم التالي.

هذا النوع من الصيام الليلي القصير يعزز نشاط "المركب الحركي المهاجر" "MMC"، وهو عملية طبيعية تنظف الأمعاء من البكتيريا الزائدة التي قد تسبب الانتفاخ.