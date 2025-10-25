5 علامات تحذيرية يرسلها الجسم قبل السكتة القلبية.. لا تتجاهلها

تُعد السكتة القلبية من أخطر الحالات المفاجئة التي قد تُصيب الإنسان، وغالبًا ما تحدث دون إنذار واضح، إلا أن الجسم في بعض الأحيان يرسل إشارات تحذيرية مبكرة يمكن أن تنقذ الحياة إذا تم الانتباه لها في الوقت المناسب.

إليك أبرز 5 علامات تحذيرية قد تسبق حدوث السكتة القلبية، وفقًا لما ورد عبر صحيفة،healthline.

- ألم أو ضغط في الصدر

يُعتبر ألم الصدر أو الشعور بالضيق والثقل من أكثر الأعراض شيوعًا قبل السكتة القلبية، قد يمتد الألم إلى الذراع اليسرى أو الرقبة أو الفك أو الظهر، وغالبًا ما يوصف بأنه إحساس بالضغط أو الحرقان يستمر لعدة دقائق أو يأتي على فترات متقطعة.

- ضيق في التنفس

قد يشعر الشخص بصعوبة في التنفس حتى دون مجهود بدني كبير، أو عند الاستلقاء فقط، وهي علامة على أن القلب لا يضخ الدم بشكل كافٍ إلى الرئتين، ما يتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً.

- التعرق الشديد والمفاجئ

التعرق الغزير دون سبب واضح، خاصة في أثناء الراحة أو في الطقس البارد، من الإشارات المقلقة التي تشير إلى اضطراب في عمل القلب وارتفاع ضغطه الداخلي.

- دوار أو إغماء مفاجئ

قد يسبق السكتة القلبية شعور بالدوخة أو فقدان التوازن أو حتى الإغماء القصير نتيجة انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، وهي علامة لا يجب تجاهلها.

- غثيان أو ألم في المعدة

يشكو بعض الأشخاص من غثيان، أو شعور بالثقل في البطن، أو عسر هضم مفاجئ قبل السكتة القلبية، وغالبًا ما يتم الخلط بينه وبين مشاكل في الجهاز الهضمي، لكنّها قد تكون إشارة خطيرة من القلب.

نصائح طبية مهمة

في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه فورًا إلى الطبيب وعدم تجاهلها أو محاولة علاجها في المنزل، الكشف المبكر والعلاج السريع هما الفارق بين الحياة والموت في مثل هذه الحالات.

