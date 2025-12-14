بكلمات مؤثرة.. تامر عبدالمنعم يعزي الزعيم عادل إمام في وفاة شقيقته
كتب : معتز عباس
تامر عبد المنعم
حرص الفنان تامر عبدالمنعم على تقديم واجب التعازي والمواساة لأسرة عادل إمام بعد وفاة شقيقة الزعيم وأرملة الفنان الراحل مصطفى متولي.
وكتب تامر عبد المنعم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "خالص عزائي للنجم الكبير عادل إمام والمنتج عصام إمام وآل إمام والفنان عمر متولي والصديقين عصام وعادل مصطفى متولي في وفاة السيدة إيمان إمام أرملة الفنان مصطفى متولي، إنا لله وإنا إليه راجعون".
إيمان إمام هي الشقيقة الصغرى للفنان الكبير عادل إمام، وزوجة النجم الراحل مصطفى متولي، ووالدة الفنان عمر متولي.
