تعرف على شروط قبول الدفعة الجديدة بكلية الشرطة (فيديو)

كتب : مصراوي

07:19 م 14/12/2025

مؤتمر صحفي بأكاديمية الشرطة

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، نتيجة قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة للعام الدراسي 2025/2026.

وأعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بأكاديمية الشرطة عن ضوابط ومعايير القبول والتي جاء في مقدمتها الإلتزام بالحيادية والموضوعية، وانتقاء أفضل العناصر من بين المتقدمين.

