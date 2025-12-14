في حادثة هزت مشاعر أهالي شبرا الخيمة بالقليوبية، تحول اختفاء طفل صغير لمدة أربعة أيام إلى كابوس مروع بعد العثور على جثته هامدة داخل شقة سكنية. تفاصيل الجريمة صدمت المجتمع، إذ لم يقتصر الأمر على القتل، بل شمل التمثيل بالجثة وتصوير مقاطع مرئية بهدف تحقيق أرباح مالية عبر منصات إلكترونية، في جريمة تكشف جانبًا مظلمًا من استغلال الأبرياء.

أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين ضياء الدين عبد المنعم شوقي، حسين رشدي حسين، أحمد شوقي عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر، وأمانة السر حلمي محمود، نظر محاكمة المتهمين بقتل الطفل أحمد إلى جلسة 11 يناير المقبل، لغياب المتهم الثاني عن الحضور.

تعود تفاصيل الواقعة إلى اختفاء الصغير أحمد م. س البالغ من العمر 15 عامًا عن أسرته لمدة أربعة أيام، قبل أن تعثر عليه الأجهزة الأمنية جثة هامدة داخل شقة مستأجرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.

وأحالت النيابة العامة المتهمين: طارق أنور عبد المتجلي، 29 عامًا، عامل بمقهى، ومقيم بشبرا الخيمة، وعلي الدين محمد علي، 15 عامًا، طالب ومقيم بدولة الكويت، إلى محكمة الجنايات بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني، بعد أن استدرجه إلى شقته عبر شراب محقون بعقاقير طبية، وخنقه بحزام جلدي حتى فارق الحياة. كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهم أحرز سلاحًا أبيض وأدوات اعتداء دون أي مبرر قانوني.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الثاني شارك في التحريض والاتفاق على الجريمة، زوّد المتهم الأول ببيانات العقاقير الطبية، وشارك في التخطيط لتنفيذ الجريمة بهدف الحصول على مبلغ مالي قدره خمسة ملايين جنيه، ما جعل الجريمة تخضع للتفاصيل البشعة المتعلقة بالتمثيل بالجثة وتصويرها لبثها على الإنترنت.

الواقعة أثارت صدمة واسعة بين أهالي المنطقة، الذين عبروا عن استنكارهم لاستغلال طفل بهذه الطريقة المروعة، مطالبين بسرعة إنزال أقصى العقوبات على المتهمين لضمان ردع أي محاولات مماثلة في المستقبل.

