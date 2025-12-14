الشرطة الأسترالية: منفذي هجوم سيدني هما أب وابنه

صرح مفوض الشرطة الأسترالية بأن منفذي هجوم سيدني الذي أسفر عن مقتل 16 شخصًا وإصابة 40 آخرين، هما أب وابنه.

وقالت الشرطة الأسترالية، في بيان اليوم الأحد، إنه تم إغلاق شاطئ بوندي والطرق المحيطة به حظر تحليق الطائرات بما في ذلك المسيرات فوق موقع الهجوم.

وأفادت مصادر أمنية في أسترالية، بأن أحد منفذي الهجوم الذي استهدف الاحتفال اليهودي على الشاطئ، يُدعى نافيد أكرم، وهو مواطن أسترالي من أصول باكستانية ويقيم في جنوب غرب المدينة.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، إن ما جرى هو عمل شرير يعكس الإرهاب ومعاداة السامية، مؤكدًا وقوف الحكومة الأسترالية إلى جانب المجتمع اليهودي.

ودعا أنتوني ألبانيز، إلى التركيز في هذه المرحلة على الوحدة الوطنية ووقوف الأستراليين جنبًا إلى جنب.