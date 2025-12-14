يعاني العديد من الأشخاص أعراض تشير إلى خطر الإصابة بأمراض القلب، وعادة ما تطلب هذه الأعراض، وخاصةً المفاجئة أو الشديدة، عناية طبية فورية، لأنها يمكن أن تكون خفية ويسهل تجاهلها.

وبحسب موقعي heartfoundation، mayoclinic، إليك أهم الأعراض التي يجب مراقبتها.

أعراض النوبة القلبية

1- الشعور بانزعاج في الصدر، يشبه الضغط، أو عصر، أو امتلاء، أو ألم في منتصف الصدر يستمر لأكثر من بضع دقائق، أو يختفي ثم يعود.

2- ألم في الجزء العلوي من الجسم، ينتشر إلى الكتفين، أو الظهر، أو الرقبة، أو الفك، أو الذراعين (خاصةً اليسرى).

3- ضيق في التنفس، مع أو بدون ألم في الصدر.

4- تعرق بارد، وغثيان، ودوار، وإرهاق مفاجئ.

أعراض قصور القلب

5- الشعور بالتعب أو الضعف غير المبرر.

6- التورم في الساقين والكاحلين والقدمين بسبب تراكم السوائل.

7- مشاكلات في التنفس عند القيام بأي نشاط أو عند الاستلقاء، مصحوبًا بأزيز.

8- زيادة الوزن السريعة بسبب احتباس السوائل.

9- السعال المستمر يصاحبه بلغم أبيض أو وردي.

علامات عدم انتظام ضربات القلب

10- سرعة ضربات القلب.

11- بطء ضربات القلب.

12- الشعور بالدوار ويصل إلى الإغماء.

اقرأ أيضا:

"مالوش علاقة بالنوبة القلبية".. أسباب غير شائعة لـ ألم الجانب الأيمن من الصدر

"تظهر على الوجه".. 5 علامات تدل على تلف الكلى

"عدو خفي".. حسام موافي يحذر مرضى دعامات القلب من هذه العادة (فيديو)

جمال شعبان يكشف 7 نصائح لتقوية المناعة ضد الفيروسات في الشتاء

مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الكرواسان