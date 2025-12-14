عمرو أديب: المجتمع لن ينجو بالحصافة وحدها.. نحتاج "رحمة" في المرتبات

عقب الإعلامي عمرو أديب على أزمة المرتبات والحد الأدنى للأجور في مصر، معتبرًا أن الحلول الحقيقية تتطلب نهجًا مختلفًا قائمًا على الرحمة.

وقال في برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "المرتب في مصر ما بيزيدش كده.. السؤال هو مين المسؤول؟.. طب مرفعش المرتبات ليه؟.

وأضاف أديب أن المجتمع المصري لن ينجو بالحصافة المالية والتدقيق المحاسبي وحدهما.

وتابع مؤكدًا: "المجتمع ده هينجو بالرحمه، كنت قلت الكلام ده من سنين، أي بيت عايز يتفتح 'كويس' لازم دخله يكون 10 أو 15 ألف جنيه إذا كان فيه عيلين في مدرسة وأكل وشرب، واتشتمت وقتها".

وأشار إلى أن هذا الرأي أصبح الآن واقعًا يتحدث عنه الكثيرون، حيث بدأ كثيرون يكتبون أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون 15 ألف جنيه.

وتساءل: "طيب منين؟ مين يعرف يعملك حد أدنى 15 ألف جنيه؟"، مؤكدًا أن المشكلة تكمن في أن القانون الحالي يضع حدًا أدنى (7 آلاف جنيه) لا يطبقه أغلب القطاع الخاص.

وعن الضغوط المعيشية على الأسرة المصرية، قال أديب: "لو عندك عيلين أو 3 في مدرسة، واكلهم كل يوم، واللانش بوكس اللي هو واحد جبنة وواحد حلاوة عشان الولد يقف على رجله.. كل ده يحتاج دخلًا حقيقيًا".

وأكد الإعلامي عمرو أديب أن البلد لن تعبر الأزمة إلا بمراعاة هذا البعد الإنساني.

وتابع أديب: "عايز أنه يبقى في وزارة أو وزير اسمه"وزير الرحمه"، اللي كان زمان اسمها وزارة الشؤون الاجتماعية، مؤكدًا أن المطلوب هو "رحمه ونور" في السياسات الاجتماعية والاقتصادية، وليس مجرد حسابات مادية جافة.