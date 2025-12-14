كتب - محمود عبده :

تعد شوربة الدجاج من الأطعمة الأساسية على مائدة الشتاء، ليس فقط لما تمنحه من دفء، بل لدورها الكبير في دعم المناعة ومقاومة نزلات البرد والأنفلونزا.

ووفقا لموقع mayoclinic، يمكن أن تساعد شوربة الدجاج على تقليل أعراض البرد خلال أيام قليلة، خاصة عند تناولها مع أطعمة ومشروبات أخرى غنية بالفيتامينات والمعادن لتعزيز جهاز المناعة ومقاومة العدوى.

فوائد شوربة الدجاج لعلاج البرد

1- تخفيف الاحتقان: بخار الشوربة يفتح الممرات الأنفية ويقلل احتقان الجيوب.

2- ترطيب الجسم: السوائل تمنع الجفاف الناتج عن الحمى والتعرق.

3- تعزيز المناعة: تحتوي على الزنك وفيتامين B6 لدعم استجابة الجسم المناعية.

4- تهدئة الحلق والسعال: الدفء يساعد على تخفيف تهيج الحلق وتسهيل طرد المخاط.

5- تحسين المزاج: الدجاج يحتوي على التريبتوفان الذي يعزز إنتاج السيروتونين ويقوي الاسترخاء.

مشروبات طبيعية لعلاج البرد

الليمون مع العسل

يساعد على تهدئة الحلق وتخفيف احتقان الأنف، ويحسن القدرة على التنفس، ويعتبر من أقدم العلاجات المنزلية الفعالة ضد نزلات البرد.

الزنجبيل بالليمون

مشروب دافئ يحتوي على فيتامين C الذي يعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء، ويعمل كمضاد طبيعي للالتهابات، ويخفف احتقان الحلق ويحفز الدورة الدموية.

القرنفل مع أي مشروب ساخن

يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في تقوية جهاز المناعة وحماية الجهاز التنفسي من الالتهابات الشديدة.

