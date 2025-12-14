العمود الفقري عضو مهم في جسم الإنسان، حيث يمنحه الثبات والمرونة ويحمي الحبل الشوكي الذي ينقل الإشارات بين الدماغ وسائر الأعضاء، لكن اتباع بعض العادات اليومية الخاطئة، مثل الجلوس بطريقة سيئة أو قلة الحركة أو رفع الأشياء الثقيلة قد تلحق الضرر به.

وكشفت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، عن نصائح للحفاظ على صحة العمود الفقري.

الحفاظ على صحة العمود الفقري

يتطلب الحفاظ على العمود الفقري اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين بانتظام، خصوصا التمارين القلبية، فهي لا تعزز صحة القلب والرئتين فحسب، بل تقوي عضلات الرقبة والظهر وتقلل من آلامهما.

وضعية النوم الصحيحة

من الأفضل إرجاع الكتفين للخلف ورفع الرأس بانتظام، مع ممارسة تمددات بسيطة للرقبة.

ولمن يعمل أمام الشاشات، ينصح برفع مستوى الشاشة أو استخدام مكتب متحرك لتقليل الضغط على الظهر.

أفضل أوضاع النوم

من الأفضل أن يبقى العمود الفقري، بما في ذلك الرقبة وأسفل الظهر في وضع طبيعي على شكل حرف S مع منحنيات متوازنة، لذلك تعد وضعية النوم على الظهر أو على الجانب الأنسب لدعم العمود الفقري والحفاظ على صحته أثناء النوم.

ويعتبر النوم على الجانب أنسب وضعية خاصة لمرضى انقطاع النفس أثناء النوم، لأنه يساعد على إبقاء مجرى الهواء مفتوحا، أما النوم على البطن فقد يضغط على الرقبة والظهر، مما يؤدي إلى تشنجات وتيبس.

اختيار وسائد مناسبة

يجب اختيار مرتبة متوسطة الصلابة ووسادة تحافظ على سلامة الرقبة والعمود الفقري دون رفع أو انثناء مفرط، كما إنها تحمي من ضعف الفقرات والنتوءات العظمية والتهاب المفاصل.

وأفضل الخيارات هي الوسائد المصنوعة من الإسفنج أو اللاتكس، لأنها توفر دعما مريحا للرقبة والعمود الفقري.

أمور خاطئة تضر الرقبة والظهر

النوم على الأريكة أو الكرسي، قد يسبب انحناء العمود الفقري وألم في الرقبة أو الظهر.

ولحل المشكلة، يفضل الاستحمام بماء دافئ وتدليك المنطقة، ويمكن استخدام مضادات الالتهاب أو المسكنات البسيطة دون وصفة طبية.

اقرأ أيضا:

"مالوش علاقة بالنوبة القلبية".. أسباب غير شائعة لـ ألم الجانب الأيمن من الصدر

"تظهر على الوجه".. 5 علامات تدل على تلف الكلى

"عدو خفي".. حسام موافي يحذر مرضى دعامات القلب من هذه العادة (فيديو)

جمال شعبان يكشف 7 نصائح لتقوية المناعة ضد الفيروسات في الشتاء

مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الكرواسان