تمكن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من تحقيق فوزا كبيرا اليوم، على حساب نظيره كريستال بالاس، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة ال 16 بالبريميرليج.

واكتفى النجم المصري عمر مرموش بالمشاركة في 4 دقائق فقط في اللقاء، بعدما حل بديلا من النرويجي إيرلنج هالاند في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع فريق مان سيتي، رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 34 في المركز الثاني، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، جمعهم من 16 مباراة، بفارق نقطتين عن المتصدر مان سيتي بنفس الرصيد من النقاط.

موعد مباراة مان سيتي المقبلة

ويستعد فريق مانشستر سيتي لملاقاة نظيره برينتفورد، يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الكارباو.

وسيغيب عمر مرموش عن مباراة السيتي المقبلة، حيث سينضم خلال الساعات المقبلة إلى معسكر منتخب مصر، استعدادا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتستضيف المغرب النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

