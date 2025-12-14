مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

0 3
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

1 1
18:30

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

ميلان

2 2
13:30

ساسولو

الدوري الإيطالي

أودينيزي

1 0
16:00

نابولي

الدوري الإيطالي

جنوى

1 2
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

بولونيا

- -
21:45

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

"موقف مرموش".. موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة بعد الفوز على كريستال بالاس

كتب - يوسف محمد:

08:02 م 14/12/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    سافينيو لاعب مان سيتي
  • عرض 12 صورة
    لاعبي مان سيتي
  • عرض 12 صورة
    جيرمي دوكو لاعب مان سيتي بعد تسجيل هدف مان سيتي الأول
  • عرض 12 صورة
    لاعبي مان سيتي
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش ضد باير ليفركوزن (3)
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش ضد باير ليفركوزن
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش يسجل هدفًا لمنتخب مصر في مرمى كاب فيردي
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش مع السيتي (1)_1
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش مع السيتي (1)_4
  • عرض 12 صورة
    إصابة عمر مرموش (3) (1)
  • عرض 12 صورة
    إصابة عمر مرموش (4) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من تحقيق فوزا كبيرا اليوم، على حساب نظيره كريستال بالاس، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة ال 16 بالبريميرليج.

واكتفى النجم المصري عمر مرموش بالمشاركة في 4 دقائق فقط في اللقاء، بعدما حل بديلا من النرويجي إيرلنج هالاند في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع فريق مان سيتي، رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 34 في المركز الثاني، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، جمعهم من 16 مباراة، بفارق نقطتين عن المتصدر مان سيتي بنفس الرصيد من النقاط.

موعد مباراة مان سيتي المقبلة

ويستعد فريق مانشستر سيتي لملاقاة نظيره برينتفورد، يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الكارباو.

وسيغيب عمر مرموش عن مباراة السيتي المقبلة، حيث سينضم خلال الساعات المقبلة إلى معسكر منتخب مصر، استعدادا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتستضيف المغرب النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

أقرأ أيضًا:

نجم نيجيريا يغيب عن مباراة مصر الودية قبل أمم أفريقيا 2025

سلسلة تاريخية.. هل يقتحم كريستيانو رونالدو عالم السينما؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر مرموش مانشستر سيتي موعد مباراة مان سيتي المقبلة أمم أفريقيا منتخب مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"
تحذير دولي: الذهب لم يعد ملاذا آمنا لهذا السبب
فيديو وصور- لحظة إزاحة الستار عن تمثال أمنحتب في كوم الحيتان بالأقصر
بالترتيب.. الصحة تكشف عن الفيروسات الأكثر انتشارا وموقف كورونا: كيف تفرق بينها؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأحد
حالة الطقس اليوم.. أمطار وشبورة وانخفاض في الحرارة