كتب- أحمد الضبع:

في هذه الأثناء التي تشهد تقلبات جوية، يعاني الكثيرون من الكحة والبلغم، الناجمة عن نزلات البرد، ما يؤثر على راحتهم اليومية.

وإلى جانب الأدوية، يمكن أن تساعد بعض المشروبات الطبيعية في تخفيف هذه الأعراض، بميزانية لا تتخطى 10 جنيهات، دون الحاجة لإنفاق الكثير من المال.

وتعليقا على ذلك، قال شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك عدة مشروبات فعالة في محاربة الكحة وتهدئة الحلق، خاصة في الأيام التي تسبق ظهور أعراض البرد.

وأشار "صلاح" في تصريحات لـ"مصراوي" إلى أن عصير الليمون بالعسل الدافئ هو أحد أفضل الخيارات، إذ يعمل العسل كمهدئ طبيعي للحلق، بينما يساعد الليمون على تعزيز جهاز المناعة بفضل احتوائه على فيتامين C".

وبيّن أن الزنجبيل المغلي مع قليل من العسل والنعناع يعد من المشروبات المميزة أيضا، إذ يساعد الزنجبيل على تهدئة السعال وفتح المجاري التنفسية، في حين أن النعناع يساهم في تهدئة البلغم، إلى جانب الزعتر والميرمية.

من جهته، أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن العلاجات الطبيعية مثل المشروب الساخن من الزعتر والميرمية تعتبر فعالة في محاربة الكحة.

وأوضح أن الزعتر يحتوي على مركبات مضادة للبكتيريا والفيروسات، ويساعد في تخفيف الالتهابات في الحلق والجهاز التنفسي، أما الميرمية فهي تحتوي على خصائص مسكنة، ما يجعلها مثالية في علاج السعال الجاف.

