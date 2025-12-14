تناول الإعلامي عمرو أديب الهجوم الإرهابي الدموي الذي استهدف مهرجانًا للجاليات اليهودية على شاطئ بونداي في سيدني الأسترالية.

وقال في برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "حادث كبير.. عدد الضحايا وصل إلى 17 حالة وفاة، فيما يرقد 28 آخرون بين الحياة والموت".

وأضاف أديب أن رد الفعل العالمي كان واضحًا ومباشرًا، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الدول الأوروبية قررت منذ ساعات إلغاء احتفالات رأس السنة فيها.

وتابع مقدم "الحكاية": "عدد من الدول وعلى رأسها فرنسا أعلنت إلغاء الاحتفال التقليدي في باريس، وهو قرار يعكس حالة الخوف والترقب".

وتحدث الإعلامي عمرو أديب عن التطورات السياسية المصاحبة للهجوم، قائلاً: "إسرائيل انبرت واتهمت أستراليا بأنها تشجع معاداة السامية، بينما ظهرت اتهامات مفاجئة تتحدث عن دور إيراني محتمل".

وأكد أن هذه الاتهامات تدخل في إطار التبريرات المعتادة بعد مثل هذه الأحداث.

وأشار عمرو أديب إلى بُعد المسافة الجغرافي بين موقع الحادث وأوروبا، مستغربًا تأثير الهجوم على قرارات الدول الأوروبية.

وتساءل: "الحادثة في أستراليا وبينها وبين باريس بالطائرة 12 ساعة.. فما العلاقة؟"، مؤكدًا أن هذا يدل على أن العالم يعيش في "رأس سنة رعب".

واختتم أديب حديثه بالإشادة بالبطل الذي تصدى للمسلحين، "كان هناك بطل اسمه أحمد الأحمد تصدى لاثنين من القتلة، وقدر ياخد سلاح واحد منهم وأصيب برصاصتين ونقل للمستشفى".

وأشار إلى الانتقادات الموجهة للشرطة الأسترالية واتهامها بعدم الكفاءة الكافية لمنع الحادث.