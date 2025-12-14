إعلان

ويتكوف: أحرزنا تقدما كبيرا في المباحثات بشأن أوكرانيا

كتب-عبدالله محمود:

11:33 م 14/12/2025

ستيف ويتكوف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، إن مناقشات معمقة جرت في برلين بشأن خطة السلام في أوكرانيا والملفات الاقتصادية وقضايا أخرى.

وأكد ويتكوف في تصريحات إعلامية اليوم الأحد، أن المفاوضات أحرزت تقدما كبيرا، لافتًا إلى أنه سيجتمع مع المفاوضين من الجانب الأوكراني مجددا صباح الاثنين.

وفي وقت سابق، أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومفاوضوه والوفد الأمريكي في مقرّ المستشارية الألمانية في برلين، اليوم الأحد، مشاورات شبه مغلقة بينهم حول الخطوات المقبلة في خطة السلام الأوكرانية.

و من المقرر عقد قمة كبرى غدًا الاثنين، يشارك فيها الأمين العام للناتو مارك روته ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى جانب نحو عشرة قادة أوروبيين آخرين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ستيف ويتكوف خطة السلام في أوكرانيا زيلينسكي الرئيس الأوكراني رئيسة المفوضية الأوروبية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"