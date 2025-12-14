ويتكوف: أحرزنا تقدما كبيرا في المباحثات بشأن أوكرانيا

قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، إن مناقشات معمقة جرت في برلين بشأن خطة السلام في أوكرانيا والملفات الاقتصادية وقضايا أخرى.

وأكد ويتكوف في تصريحات إعلامية اليوم الأحد، أن المفاوضات أحرزت تقدما كبيرا، لافتًا إلى أنه سيجتمع مع المفاوضين من الجانب الأوكراني مجددا صباح الاثنين.

وفي وقت سابق، أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومفاوضوه والوفد الأمريكي في مقرّ المستشارية الألمانية في برلين، اليوم الأحد، مشاورات شبه مغلقة بينهم حول الخطوات المقبلة في خطة السلام الأوكرانية.

و من المقرر عقد قمة كبرى غدًا الاثنين، يشارك فيها الأمين العام للناتو مارك روته ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى جانب نحو عشرة قادة أوروبيين آخرين.