الكمثرى.. 4 فوائد صحية تجعلها خياراً غذائياً ذكياً

ثمرة الكمثرى ليست مجرد فاكهة لذيذة، بل تحتوي على مزيج غني من الألياف، والفيتامينات، والمركّبات النباتية النشطة التي تجعلها تتميز بين الفواكه.

إليك أبرز 4 فوائد تستحق الإدراج ضمن نظامك الغذائي، وفق "Healthline".

تعزيز صحة الهضم ودعم الأمعاء

الكمثرى تُعدّ مصدراً جيداً للألياف الغذائية، حيث تحتوي الحبة المتوسطة على نحو 6 غرامات تقريباً.

هذه الألياف تساهم في تحسين حركة الأمعاء، وتسهيل التخلص من الفضلات، كما تُبطئ عملية امتصاص الكربوهيدرات، ما يمنح شعوراً بالشبع لفترة أطول وتحكّماً أفضل في الشهية.

دعم صحة القلب والتمثيل الغذائي

ثمرة كمثرى يومياً لدى أشخاص في منتصف العمر مصابين بمتلازمة التمثيل الغذائي، ساعد في خفض ضغط النبض وتحسن بعض المؤشرات المتعلقة بمحيط الخصر.

أيضاً، مراجعة منهجية ربطت استهلاك الكمثرى (إلى جانب التفاح) بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وبعض أمراض القلب والأوعية الدموية.

تأثير مضاد للأكسدة ومضادّ للالتهابات

تحتوي الكمثرى على عدة مركّبات نباتية قوية مثل الفلافونويدات، والأحماض الفينولية، التي أثبتت نشاطاً

هذا يعني أن تناول الكمثرى قد يساعد في حماية الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرّة، وقد يُقلّل من مخاطر الأمراض المزمنة المرتبطة بالإجهاد التأكسدي كالسرطان أو الأمراض القلبية.

خيار مناسب للتحكم في الوزن ومناسب لمرضى السكري

على الرغم من أن الكمثرى تحتوي على سكريات طبيعية، إلا أن مزيجها من الألياف والماء يجعلها ذات تأثير معتدل على مستوى السكر في الدم، كما أنها تمنح شعوراً بالشبع.