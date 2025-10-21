للوقاية من الأمراض.. 4 فحوصات دم ضرورية بعد الأربعين

مع التقدم في العمر، تبدأ بعض المشكلات الصحية في الظهور بصمت، دون أعراض واضحة.

وبعد سن الأربعين، تصبح الفحوصات الدورية ضرورة، إذ يمكن لتحاليل دم بسيطة أن تكشف عن أمراض خطيرة قبل تفاقمها.

فيما يلي، 4 فحوصات دم تنقذ حياتك بعد سن الأربعين، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

فحص الكوليسترول والدهون

ارتفاع الكوليسترول الضار يؤدي إلى انسداد الشرايين وزيادة خطر الجلطات، لذا يُنصح بالفحص الدوري بعد سن الأربعين، مع اتباع نظام غذائي صحي ونشاط بدني منتظم.

فحص وظائف الكلى

مستويات الكرياتينين كمؤشر على كفاءة الكلى، ارتفاعه يشير إلى بداية مرض كلوي مزمن، غالباً دون أعراض واضحة.

الفحص المبكر يحد من المضاعفات مثل أمراض القلب وارتفاع الضغط.

تحليل السكر التراكمي

يراقب معدل السكر خلال 3 أشهر، ويساعد على الكشف المبكر عن السكري أو مقدماته، لذا أي نتائج مرتفعة تنذر بضعف استخدام الجسم للأنسولين، ما يزيد خطر تلف الأعضاء.

الوقاية تبدأ بتعديل النظام الغذائي وممارسة الرياضة.

قياس ضغط الدم

الضغط الطبيعي يتراوح بين 90/60 و120/80، بينما المستيوات المرتفعة (140/90 أو أكثر) تستدعي الانتباه والذهاب للطبيب المختص، يمكنك خفض مستوياته عن طريق تقليل الملح والكافيين، وممارسة التمارين الرياضية.

