كيف يمكن الحفاظ على صحة الفم والأسنان؟

كشف باحثون من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو عن طريقة بسيطة وفعالة لتعزيز صحة الفم وحماية الأسنان من التسوس لدى الأطفال، تتمثل في شرب كوب واحد من الماء.

وبحسب الدراسة التي نُشرت في مجلة "Frontiers in Oral Health"، إن شرب 200 مل من الماء ساعد على تحسين ما يصل إلى 7 أمراض مرتبطة بصحة الأسنان، أبرزها انخفاض مستويات الحموضة والإنزيمات التي تؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، مقارنة بتناول عصير التفاح أو عدم شرب أي سوائل، وفقا لموقع "لينتا.رو".

تفاصيل الدراسة

الدراسة شملت 105 أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و10 سنوات، جرى تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات: مجموعة شربت كوب ماء (200 مل)، وأخرى تناولت عصير التفاح بالكمية ذاتها، فيما لم تتناول المجموعة الثالثة أي مشروبات.

وبعد 45 إلى 60 دقيقة، تم تحليل عينات اللعاب لقياس الحموضة ومؤشرات أخرى مثل الإنزيمات والجلوبولين المناعي والإنسولين.

أوضح الباحثون أن الماء يساعد على إعادة توازن اللعاب، ما يقلل من حموضة الفم ويُعزز آليات المناعة الطبيعية، ما يسهم في الوقاية من التسوس وأمراض اللثة.

وأشارت الدراسة إلى أن استبدال العصائر والمشروبات السكرية بالماء ليس فقط خيارا صحيا، بل يمثل وسيلة سهلة ومنخفضة التكلفة للحفاظ على صحة الفم لدى الأطفال.

