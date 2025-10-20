فيروس "نوروفيروس".. كيف تحمي أطفالك من التسمم الجماعي؟

شهدت مدرسة في جمهورية بورياتيا، حالة تفشي لفيروس نوروفيروس، حيث تم تشخيص إصابة 21 شخصا بينهم 15 طفلا و6 موظفين، وفقا لما أفادت به فيرونيكا شتيكينا، مفوضة حقوق الطفل الإقليمية، عبر قناتها على تطبيق تيليجرام.

وبحسب موقع gazeta، فإن 39 شخصا تلقوا رعاية طبية إثر هذا التسمم الجماعي، فيما أكد مكتب المدعي العام الإقليمي فتح تحقيق شامل لمعرفة ملابسات الحادث ومدى التزام المدرسة بالإجراءات الصحية والوبائية.

كما نقلت هيئة الرقابة الصحية "روس بوتريبنادزور" عن أن مصدر العدوى مرتبط بالغذاء، وحددت الموظفين المصابين كمصدر لانتقال الفيروس.

وفي هذا السياق، قررت الجهات المختصة تحويل العملية التعليمية في المدرسة إلى نظام التعلم عن بعد حتى 21 أكتوبر، للحيلولة دون تفشي العدوى أكثر بين الطلاب والعاملين.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه في بورياتيا، حيث شهدت المنطقة سابقا حالات تسمم جماعي بسبب منتجات غذائية ملوثة، مما يسلط الضوء على ضرورة تعزيز الرقابة الصحية والوقائية في المؤسسات التعليمية.

كيف تحمي أطفالك من فيروس نوروفيروس؟

فيروس نوروفيروس هو من أكثر الفيروسات المسببة للتسمم الغذائي انتشارا، وينتقل بشكل رئيسي عن طريق الطعام أو المياه الملوثة، كما يمكن أن ينتشر بسرعة عبر التلامس المباشر بين الأشخاص.

ولتقليل خطر الإصابة به، ينصح الخبراء باتباع الإجراءات التالية:

-غسل اليدين جيدا بالماء والصابون قبل تناول الطعام وبعد استخدام الحمام.

-تجنب تناول الأطعمة غير المطهية جيدا أو التي تترك خارج الثلاجة لفترات طويلة.

-تطهير الأسطح والأدوات المستخدمة في تحضير الطعام بشكل منتظم.

-إبقاء الأطفال بعيدين عن الآخرين عند ظهور أعراض التسمم مثل الإسهال أو القيء.

