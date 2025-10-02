7 أعراض تخبرك بإصابتك بـ "اكتئاب الخريف"

في الخريف والشتاء يعاني الكثيرون من مشاعر القلق والتوتر والكآبة، لكنهم غالبا لا يدركون ما هو السبب الحقيقي وراء هذه الحالة المزاجية.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أسباب وأعراض اكتئاب الخريف، وفقا لما كشفه موقع "mayoclinic".

الاضطراب العاطفي الموسمي هو نوع من حالات الاكتئاب يحدث بسبب التغيرات الموسمية، ويبدأ وينتهي في الأوقات نفسها تقريبا كل عام.

الأسباب

الساعة البيولوجية (النظم اليوماوي):

قد يؤدي انخفاض معدل التعرض لأشعة الشمس في فصلي الخريف والشتاء إلى الإصابة بالاضطراب العاطفي الموسمي الشتوي، إذ يمكن أن يؤدي هذا الانخفاض في معدل التعرض لأشعة الشمس إلى اختلال ساعة الجسم الداخلية والشعور بالاكتئاب.

مستويات السيروتونين:

السيروتونين هو مادة كيميائية في الدماغ (ناقل عصبي) تؤثر في المزاج، ويمكن أن يكون لانخفاض مستوى هذه المادة دور في الإصابة بالاضطراب العاطفي الموسمي.

ويمكن أن تتسبب قلة التعرض لأشعة الشمس في انخفاض مستوى السيروتونين، ما قد يؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب.

مستويات الميلاتونين:

يمكن لتغيير فصول السنة أن يسبب اضطراب في مستوى توازن الميلاتونين في الجسم، الذي يؤثر في أنماط النوم والمزاج.

الأعراض

الشعور بالحزن والكآبة معظم اليوم.

فقدان الشغف.

الشعور بالكسل.

مشكلات النوم.

الرغبة الملحة في تناول الكربوهيدرات والإفراط في الأكل.

زيادة الوزن.

صعوبة التركيز.

الشعور باليأس أو الإحساس بالذنب.

فقدان الرغبة في الحياة.

الشعور بالتعب أو قلة النشاط.

عوامل الخطورة

التاريخ المرضي للعائلة.

الإصابة بالاضطراب ثنائي القطب أو الاكتئاب.

نقص مستوى فيتامين د.

