5 أطعمة تقلل من أعراض الانتفاخ والغازات

مشكلة الغازات والانتفاخ هي معاناة ملايين الأشخاص، إدخال بعض التعديلات البسيطة على الروتين اليومي قد يسهم في تخفيف هذا الشعور.

وكشف موقع "تايمز أوف إنديا" عن أفضل 5 أطعمة لمحاربة الغازات والانتفاخ.

الكيوي

فاكهة مميزة بكونها غنية بالألياف وتحتوي على إنزيم الأكتينيدين، الذي يؤدي دورا حيويا في هضم البروتينات وتحسين حركة الأمعاء لدى الأشخاص الذين يعانون من الإمساك.

البابايا

تناول البابايا الطازجة بعد الوجبات يمكن أن يقلل الانتفاخ، خاصة بعد تناول الأطعمة الغنية بالبروتين.

ويعود هذا التأثير إلى إنزيم الباباين الموجود في الفاكهة، والذي يعمل على تكسير البروتينات ودعم العملية الهضمية

الأناناس

يمكن أن يساعد تناول الأناناس الطازج بعد الوجبات أو مع السلطات على الهضم، بفضل احتوائه على مجموعة إنزيمات البروميلين التي تهضم البروتين. الخيار

غني بالماء والألياف، وتساعد خصائصه المرطبة الجسم على التخلص من الصوديوم الزائد، وهذا الإجراء يسهم في الحد من احتباس الماء والانتفاخ.

بذور الشيا

غنية بالألياف، وعند تناولها مع الماء، تُشكل هذه البذور قوامًا هلاميًا في الأمعاء، مما يساعد في النهاية على تليين البراز والحفاظ على انتظامه. ومع ذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة، مثل انخفاض ضغط الدم أو أمراض الكلى، استشارة الطبيب المعالج قبل تناول بذور الشيا.

