لن تتخيل تأثيره بجسمك.. هذا النوع من الفيتامينات يحميك من نزلات البرد

كتبت- أسماء العمدة:

مع تزايد انتشار نزلات البرد، خاصة خلال فصلي الخريف والشتاء، يتزايد البحث عن وسائل طبيعية وفعالة لتعزيز مناعة الجسم.

ووفقًا لـ healthline، أن نوعًا محددًا من الفيتامينات يؤدي دور في دعم الجهاز المناعي، والمساعدة في تقليل حدة أعراض نزلات البرد ومدتها.

يُعد فيتامين C من أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم لمواجهة العدوى الفيروسية، إذ يساهم في، تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن مقاومة الفيروسات، وتعزيز كفاءة الجهاز المناعي، والعمل كمضاد قوي للأكسدة يقلل الالتهابات.

أن تناول فيتامين C بانتظام قد لا يمنع الإصابة بنزلات البرد بشكل كامل، لكنه يساعد في تقليل مدة المرض وحدّة الأعراض.

ماذا يحدث للجسم عند الحصول عليه بانتظام؟

- تسريع عملية التعافي من نزلات البرد

- تقوية الحاجز المناعي للجسم

- تقليل الشعور بالإرهاق المصاحب للعدوى

- تحسين الصحة العامة والقدرة على مقاومة الأمراض

- مصادر طبيعية غنية بفيتامين C

ومن جانب آخر يقول الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، يجب الحصورعلى فيتامين C من مصادره الطبيعية، ومن مثل، البرتقال والليمون، والجوافة، والكيوي، و الفراولة والفلفل الأحمر.

وأشار إلى أن المكملات الغذائية قد تكون مفيدة في حالات نقص الفيتامين أو ضعف المناعة، إلا أن الإفراط في تناولها دون استشارة طبية قد يؤدي إلى آثار جانبية، مثل اضطرابات المعدة.

وأختتم القيعي:" جب الالتزام بنظام غذائي متوازن، وشرب كميات كافية من السوائل، والحصول على قسط كافٍ من النوم

وممارسة النشاط البدني بانتظام".