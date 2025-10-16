احذر.. نوع من الصداع قد يكون علامة تحذيرية لمرض خطير

يحذر أطباء في الولايات المتحدة من أن بعض أنواع الصداع التي يستهين بها كثيرون قد تكون إشارة مبكرة إلى أمراض خطيرة، مثل أورام الدماغ أو تمدد الأوعية الدموية.

وقال الطبيب الأمريكي مايرو فيجورا، أخصائي التخدير في لوس أنجلوس، إن تجاهل بعض أعراض الصداع قد يؤدي إلى تأخر التشخيص، وهو ما "قد يفرق بين الحياة والموت"، مؤكدًا أن التعامل السريع مع هذه العلامات التحذيرية ضروري للغاية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إينديا".

صداع الصباح أو أثناء الاستلقاء

أوضح فيغورا أن الصداع الذي يزداد سوءًا في الصباح أو أثناء الاستلقاء قد يكون مرتبطًا بارتفاع الضغط داخل الجمجمة، وهو ما قد ينتج عن ورم أو كيس داخل الدماغ.

الصداع المفاجئ والشديد

وأشار إلى أن ما يعرف بـ"أسوأ صداع في حياتك" لا يجب تجاهله أبدًا، موضحًا أنه قد يكون مؤشرًا على نزيف دماغي أو تمدد شرياني مهدد للحياة، ما يستدعي التوجه الفوري إلى المستشفى.

صداع جديد بعد سن الخمسين

ونوّه الطبيب إلى أن ظهور صداع متكرر بعد سن الخمسين قد يكون إشارة إلى اضطرابات عصبية أو تغيرات في الدورة الدموية، خصوصًا إذا ترافق مع فقدان التوازن أو صعوبة في النطق أو تغيّرات في الرؤية.

تجربة واقعية صادمة

وفي مثال لافت، ذكر الطبيب قصة امرأة نُقل زوجها إلى المستشفى بعد أسابيع من شكواه اليومية من صداع ظنه ناتجًا عن الإجهاد، ليتبين لاحقًا أنه ورم سرطاني في المخ بحجم 7.6 سنتيمتر.

وختم فيجورا تحذيره بالتأكيد على أن الصداع ليس دائمًا مجرد عرض بسيط، داعيًا إلى مراجعة الطبيب فورًا عند الشعور بآلام غير مألوفة أو متكررة في الرأس، خصوصًا إذا صاحبتها أعراض عصبية أخرى.

