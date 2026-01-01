ما السر وراء تأجيل تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد الأكل؟

كتبت- شيماء مرسي

تنظيف الأسنان بالفرشاة أمرا مهما للحفاظ على صحة الفم، لكن يتساءل كثيرين عما إذا كان من المناسب تنظيف الأسنان مباشرة بعد تناول الطعام أم لا.

هل يجب تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد تناول الطعام أم لا؟

الأحماض الموجودة في الطعام والشراب تضعف مينا الأسنان، ما يؤدي تنظيف الأسنان بالفرشاة مباشرة بعد الأكل إلى إتلاف هذه الطبقة الضعيفة، وفقا لـ "هيلث لاين".

لذا يجب الانتظار حوالي 30 دقيقة بعد تناول الطعام قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة، وهذا يمنح لـ اللعاب الوقت الكافي لمعادلة الأحماض وإعادة تمعدن الأسنان.

ومن الأفضل تنظيف الأسنان بالفرشاة قبل تناول وجبة الإفطار، فهذا يزيل البكتيريا التي تراكمت خلال الليل ويحمي الأسنان من الأطعمة الحمضية التي نتناولها في الصباح.

ويمكن بعد تناول الطعام المضمضة بالماء لإزالة بقايا الطعام ولحماية الأسنان.

مينا الأسنان

هي الطبقة الخارجية الواقية للأسنان والتي تحميها من التسوس والحساسية، وتتكون هذه المادة الرائعة من معادن، أهمها بلورات هيدروكسيباتيت.

ويساعد تنظيف الأسنان بانتظام في الوقت الصحيح باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد على تقوية طبقة المينا وجعلها أكثر مقاومة للأحماض.

ما تأثير الأطعمة الحمضية على صحة الفم؟

الأطعمة والمشروبات الحمضية يسبب ضرر للأسنان، إذ يؤدي تناولها إلى انخفاض مستوى الرقم الهيدروجيني في الفم وضعف طبقة المينا ويجعلها أكثر عرضة للتآكل.

وتشمل الأسباب الشائعة ما يلي:

الحمضيات

المشروبات الغازية

الصلصات المصنوعة من الطماطم

وقد يؤدي تآكل الأسنان بفعل الأحماض إلى حساسية الأسنان وزيادة خطر التسوس.

دور اللعاب في صحة الفم

اللعاب هو خط الدفاع الطبيعي للفم ضد هجمات الأحماض، ويساعد هذا السائل الرائع على معادلة الأحماض وإزالة جزيئات الطعام، كما أنه يحتوي على معادن تساعد في إعادة تمعدن الأسنان.

وعندما نتناول الطعام يزداد إفراز اللعاب، وهذه الزيادة في تدفق اللعاب تساعد على التخلص من البكتيريا الضارة.