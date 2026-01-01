زوجة النني الثانية تنشر صورًا جديده لهما وتعلق.. "عام جديد معاً"
كتب : محمد عبد الهادي
نشرت حنان المغربية، زوجة محمد النني الثانية، صورًا جديدة اليوم الخميس، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وشاركت زوجة النني الثانية مقطع فيديو لهما وكتبت: "عام جديد لنا معًا، لنصنع آلاف الذكريات".
يذكر أن محمد النني انتقل مؤخرا إلى صفوف نادي الجزيرة الإماراتي، بعد مسيرة حافلة مع نادي أرسنال الإنجليزي استمرت 8 سنوات، خاض خلالها 161 مباراة، سجل 6 أهداف، وصنع 10 أهداف.
