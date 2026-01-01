مفاجأة.. اقتراح بدعوة مصر والمغرب للمشاركة في كأس الخليج.. ما القصة؟

نشرت حنان المغربية، زوجة محمد النني الثانية، صورًا جديدة اليوم الخميس، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشاركت زوجة النني الثانية مقطع فيديو لهما وكتبت: "عام جديد لنا معًا، لنصنع آلاف الذكريات".

يذكر أن محمد النني انتقل مؤخرا إلى صفوف نادي الجزيرة الإماراتي، بعد مسيرة حافلة مع نادي أرسنال الإنجليزي استمرت 8 سنوات، خاض خلالها 161 مباراة، سجل 6 أهداف، وصنع 10 أهداف.

