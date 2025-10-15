تدمرك.. 3 أطعمة لا تناولها على معدة فارغة

تؤثر وجبة الصباح بشكل مباشر على صحة الإنسان وأدائه طوال اليوم، فاختيار الأطعمة الخاطئة في بداية اليوم قد يسبب اضطرابات هضمية وشعورًا بالإرهاق بدلاً من الحيوية والنشاط.

ويؤكد الأطباء أن المعدة الفارغة تكون أكثر حساسية لأي مكونات حمضية أو حارة، مما يجعل بعض الأطعمة التي نظنها صحية سببًا في مشاكل مزمنة عند تناولها دون طعام يسبقها، وفقا لما ذكره موقع eremnews.

وفي هذا الإطار، حذر الدكتور شوبهام فاتسيا، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد من ثلاثة أطعمة ينبغي تجنّبها على معدة فارغة، لما لها من تأثير سلبي على الجهاز الهضمي:

القهوة

تناول القهوة قبل الأكل يشكل صدمة حمضية للمعدة، إذ يحفز إفراز الأحماض المعدية ويؤدي إلى الانتفاخ والتهيج وانخفاض مستويات الطاقة.

الحمضيات وماء الليمون

رغم فوائدها الغذائية، فإن عصير الليمون والبرتقال يحتويان على نسبة عالية من الحموضة قد تهيج بطانة المعدة مباشرة، مسببة حرقة واضطرابات هضمية.

الأطعمة الحارة

الأطباق الغنية بالتوابل والبهارات قد تسبب التهابات طويلة الأمد وتهيجًا في بطانة المعدة والأمعاء، خصوصًا عند تناولها على معدة خالية.

وأشار الدكتور فاتسيا إلى أن البدء بيومك بأطعمة خفيفة وصديقة للمعدة هو الخيار الأفضل للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، موصيًا بتناول:

- الشوفان

- المكسرات المنقوعة

- الموز

- التفاح

- البيض المسلوق

وأكد أن هذه الأطعمة تمنح الجسم طاقة متوازنة وتساعد في تحسين عملية الهضم، لتبدأ يومك بنشاط دون إرهاق أو مشاكل معوية.

