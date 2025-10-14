5 مشروبات وأطعمة تقلل خطر الإصابة بسرطان الثدي

يعد سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان شيوعا بين النساء حول العالم، ومع التقدم في الوعي الصحي أصبح الاهتمام بالغذاء أحد أهم طرق الوقاية.

فبعض الأطعمة والمشروبات تحتوي على عناصر مضادة للأكسدة والالتهابات، مما يساهم في تقليل خطر نمو الخلايا السرطانية ودعم صحة الجسم.

فيما يلي أبرز 5 أطعمة ومشروبات تقي من مخاطر الإصابة بسرطان الثدي، وفقا لما ذكرته صحيفة "هيلث لاين".

التوت بأنواعه

يحتوي التوت الأزرق والفراولة على مضادات أكسدة قوية "الفلافونويدات والأنثوسيانين"، تساعد على حماية الخلايا من التلف وتحارب الجذور الحرة التي تسبب السرطان.

الشاي الأخضر

يعد من أكثر المشروبات فاعلية في الحد من نمو الخلايا السرطانية بفضل مادة "الكاتيشين" التي تعمل كمضاد طبيعي للأورام وتحفز الجهاز المناعي.

البروكلي والخضروات الورقية

الخضروات الصليبية مثل البروكلي والكرنب تحتوي على مركب "السلفورافين" الذي يساهم في منع انتشار الخلايا السرطانية وتحسين توازن الهرمونات لدى النساء.

الأسماك الدهنية

مثل السلمون والسردين، وهي غنية بـ أحماض أوميغا-3 التي تقلل الالتهابات وتدعم صحة القلب والثدي، كما تعمل على خفض مستويات الإستروجين الزائد في الجسم.

الطماطم

تحتوي على مادة الليكوبين التي تلعب دورا مهما في مقاومة الخلايا السرطانية، إلى جانب فوائدها في حماية الجلد والقلب من الأكسدة.

