دراسة تكشف العلاقة بين تململ الساقين ومرض باركنسون

كشفت دراسة كورية جنوبية أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة تململ الساقين أكثر عرضة بشكل ملحوظ لتطور مرض باركنسون لديهم.

وأشارت الدراسة إلى زيادة في معدل الإصابة بمرض باركنسون بين المصابين بمتلازمة تململ الساقين (بنسبة 1.6%) مقارنة بالأصحاء (بنسبة 1.0%)، مشيرة إلى أن التشخيص يتم في فترة زمنية أقصر على مدى 15 عاما.

وتتميز متلازمة تململ الساقين بشعور مزعج في الساقين لا يهدأ إلا بالحركة، بينما يتفاقم هذا الشعور عند الاستلقاء أو الجلوس (الراحة).

ويرتبط مرض باركنسون بشكل وثيق بنقص الدوبامين في الدماغ. ونظراً لهذا النقص، يُستخدم العلاج بواسطة ناهضات الدوبامين كنهج أساسي لتعويض الخلل وتحسين وظيفة التحكم الحركي، وفقا لـ "ميديكال إكسبريس".

وقد تساءلت دراسات سابقة عما إذا كانت متلازمة تململ الساقين تنتج عن نفس الآليات الدوبامينية المرتبطة بمرض باركنسون.

والباحثون بتحليل بيانات التغطية الصحية الوطنية الكورية للفترة من 2002 إلى 2019، شملت نحو 10 آلاف مريض مصابين بتململ الساقين ومثلهم من الأصحاء، بمتوسط عمر 50 عاما ونسبة إناث بلغت 62.8%. وتابع الباحثون المشاركين لمدة 17 عاما.

وأظهرت النتائج أن معدل الإصابة الإجمالي بمرض باركنسون بلغ 1.6% بين مصابي تململ الساقين، أي أعلى بنسبة 60% مقارنة بالمجموعة الضابطة. كما رصدت الدراسة أن المرضى الذين تلقوا علاجات تعتمد على الدوبامين، وهي نفس المواد المستخدمة لعلاج باركنسون، انخفضت بينهم نسبة الإصابة إلى 0.5%، مقارنة بـ 2.1% بين من لم يتلقوا العلاج.

وأشار الباحثون أن الأشخاص المصابين بمتلازمة تململ الساقين أكثر عرضة للإصابة بمرض باركنسون، مع زيادة الخطر بشكل ملحوظ لدى من لم يتلقوا علاجات تعتمد على الدوبامين، حيث ظهرت لديهم أعراض باركنسون في وقت أبكر، وتشير النتائج إلى وجود صلة قوية بين المرضين.

