طرق لإنقاص الوزن الزائد بسرعة كبيرة دون حرمان أو تعب

يحلم الكثيرون بفقدان الوزن بسرعة، لكن الأنظمة القاسية أو التجويع المفاجئ غالبًا ما تأتي بنتائج عكسية.

وبحسب ما جاء في صحيفة، healthline، إليك 4 طرق فعالة ومدعومة علميًا لإنقاص الوزن بسرعة وأمان

- ركز على الأطعمة الطبيعية الغنية بالبروتين والألياف

تناول البروتين (مثل البيض، التونة، الدجاج المشوي، الزبادي اليوناني) يساعد على زيادة الشعور بالشبع وتقليل الجوع.

أما الألياف الموجودة في الخضروات والبقول والحبوب الكاملة فتبطئ الهضم وتقلل الشهية.

اجعل نصف طبقك خضار والنصف الآخر بروتين، وتجنب الخبز الأبيض والمعجنات.

- الحركة اليومية أهم من الرياضة المكثفة

لا تحتاج إلى تمرين شاق لتبدأ في خسارة الوزن، حتى المشي 30 دقيقة يوميًا يرفع معدل الحرق بشكل كبير، خاصة عند أدائه بعد الوجبات.

أن الأشخاص النشيطين في حياتهم اليومية يفقدون الوزن أسرع من مَن يجلسون لفترات طويلة.

- اشرب الماء قبل كل وجبة

شرب كوبين من الماء قبل الأكل بـ15 دقيقة يساعد على تقليل كمية الطعام وزيادة الإحساس بالشبع، كما أن الماء يحفز عملية الأيض (التمثيل الغذائي) ويساعد الكبد على حرق الدهون.

استبدل العصائر والمشروبات الغازية بالماء أو الشاي الأخضر.

- نم جيدًا وتجنب السهر

قلة النوم تؤدي إلى اضطراب هرمونات الجوع والشبع، مما يجعلك تأكل أكثر في اليوم التالي.

النوم من 7 إلى 8 ساعات ليلًا يساعد الجسم على حرق الدهون بشكل أسرع وتنظيم الشهية.

من يريد فقدان الوزن بسرعة، عليه أن يبدأ من السرير قبل الميزان.

السر في إنقاص الوزن السريع ليس في الحرمان، بل في الاختيارات الذكية والاستمرارية.

