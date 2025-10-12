كيف تؤثر المحليات الصناعية على الجهاز المناعي للأطفال؟

كشفت دراسة أجراها باحثون من روسيا عن علاقة محتملة بين المضافات الغذائية ومسارات الجهاز المناعي لدى الأطفال، ما يشير إلى أن هذه المواد قد تكون عاملاً محفزاً للربو.

ووجد الباحثون أن المحليات الصناعية والملونات والمواد الحافظة قد تزيد من سوء حالة الربو.

كما أن هذه المواد تضاف إلى العديد من الأطعمة فائقة التصنيع بهدف تحسين الطعم والشكل أو إطالة مدة الصلاحية.

وأظهرت الدراسة أن الأطفال يستهلكون كميات أكبر من هذه الأطعمة مقارنة بالبالغين، ما يجعلهم أكثر عرضة لآثارها الضارة، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وتشمل الأضرار المحتملة: الحساسية واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط ونوبات الربو.

وقد ربطت بعض المضافات مثل "بنزوات الصوديوم" و"ميثيل بارابين" بحساسية الجلد ونوبات الربو.

واستهلاك النساء لمشروبات غير غازية محلاة صناعيا يزيد خطر إصابة أطفالهن بالربو.

وشملت الدراسة 240 طفلا، منهم 120 طفلا مصابا بالربو و120 طفلا ضمن مجموعة ضابطة.

وحلل العلماء عينات مصل الدم لقياس مستويات 10 مضافات غذائية، وهي:

"نيوتام": محلي في الحلويات والمشروبات والمخبوزات.

"أسبارتام": محلي في الأطعمة قليلة الدسم والخالية من السكر.

"سكرين الصوديوم": محلي في المشروبات والأطعمة وبعض الأدوية.

"بونسو 4R": ملون طعام أحمر.

"سكرالوز": محلي في الحلويات والمشروبات وعلكة المضغ.

"حمض البنزويك": مادة حافظة في الأطعمة والأدوية.

"سيكلامات": محلي في المشروبات والحلويات والمربيات.

"أسيسلفام": محلي ومعزز للنكهة في المخبوزات.

"حمض ديهيدروأسيتيك": مادة حافظة في الأطعمة ومنتجات العناية الشخصية.

"أصفر غروب الشمس": ملون طعام أصفر.

وأظهرت الدراسة أن "حمض ديهيدروأسيتيك" و"حمض البنزويك" و"سيكلامات" كانت الأكثر وجودا في عينات المصل بنسبة 99.58% و99.17% و69.17% على التوالي. ووجد الفريق أن الأطفال المصابين بالربو لديهم مستويات أعلى بكثير من حمضي "ديهيدروأسيتيك" و"بنزويك" مقارنة بالمجموعة الضابطة.

وخلص فريق البحث إلى أن المضافات الغذائية قد تفاقم الربو عن طريق "اختلال استقلاب الخلايا التائية المساعدة والخلايا العارضة للمستضد"، ما يؤثر على قدرة الجسم على التحمّل المناعي.

(وظيفة الخلايا العارضة للمستضد الأساسية هي التعرف على المواد الغريبة (المستضدات) ومعالجتها، ثم عرضها على خلايا مناعية أخرى مثل الخلايا التائية لبدء استجابة مناعية).

