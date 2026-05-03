محافظ البحيرة تعتمد تكليفات جديدة لقيادات محلية لدعم الأداء التنفيذي

كتب : أحمد نصرة

07:06 م 03/05/2026

الدكتورة جاكلين عازر

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الأحد، حركة محدودة لرؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، في إطار الحرص على رفع كفاءة الأداء التنفيذي، ودفع منظومة العمل الميداني، وتحقيق رضا المواطنين، وتحسين الخدمات في مختلف القطاعات.

6 تكليفات جديدة في مراكز ومدن البحيرة

وشملت الحركة تكليف كل من: أحمد زكريا فرغلي، للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، وهيثم محمود محمد الحداد، رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو، ونبيل عبد القادر يوسف، رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار.

كما تضمنت الحركة تكليف كل من: عبد الناصر رجب القزاز، للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، واللواء خالد أحمد رسلان، رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية، ومحمد عبد الفتاح علي أبو زيد، رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص.

رفع كفاءة الخدمات وتحسين الأداء

وأكدت محافظ البحيرة أن الحركة تستهدف تطوير منظومة العمل المحلي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز كفاءة الأداء التنفيذي داخل الوحدات المحلية.

دعم التنمية والتواصل مع المواطنين

وأشارت إلى أن القرارات تأتي ضمن خطة متابعة مستمرة لضخ دماء جديدة في المناصب التنفيذية، بما يضمن تحسين الأداء وتلبية احتياجات المواطنين، ودعم تنفيذ المشروعات التنموية في مختلف المراكز والمدن.

