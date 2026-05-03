شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، حملة رقابية موسعة استهدفت سوق الدواء والصيدليات والمحال التجارية، بهدف ضبط المخالفات ومواجهة استغلال المواطنين.

ضبط تاجر أدوية إلكتروني يبيع بأسعار مبالغ فيها

قال المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين بالفيوم، إن الحملة نجحت في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بجلب كميات كبيرة من أحد المنتجات الدوائية الشهيرة وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأسعار وصلت إلى ثلاثة أضعاف السعر الرسمي، حيث تم ضبطه وبحوزته 260 عبوة من المنتج.

غلق صيدليات مخالفة وإدارة بدون صيدلي

كما أسفرت الحملة عن تنفيذ قرارات غلق إداري لصيدليتين تعملان بدون وجود صيدلي، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

ضبط أدوية منتهية الصلاحية بشرية وبيطرية

وفي سياق متصل، تم تحرير محضر ضد إحدى الصيدليات لحيازتها وبيعها 41 عبوة من الأدوية البشرية منتهية الصلاحية، بما يشكل خطرًا على صحة المواطنين، كما تم ضبط 111 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الحيواني داخل عدد من محال بيع الأدوية البيطرية.

تحريز المضبوطات وإحالة الوقائع للنيابة

جرى تحريز جميع المضبوطات، وأُخطرت النيابة العامة التي تتولى التحقيق في الوقائع، مع استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو مخالفات تمس صحة المواطنين.