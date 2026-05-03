البحرية البريطانية: هجوم بالزوارق على ناقلة بضائع قبالة السواحل الإيرانية

كتب : وكالات

07:01 م 03/05/2026

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "UKMTO"، اليوم الأحد، عن تلقيها بلاغا بوقوع حادث أمني بحري على بُعد 11 ميلا بحريا غرب منطقة سيريك الإيرانية.

وقالت البحرية البريطانية، في بيان إن ناقلة البضائع، كانت تبحر باتجاه الشمال منطقة سيريك الإيرانية، ولكنها تعرضت لهجوم من قبل عدة زوارق صغيرة.

وأكد قبطان السفينة سلامة جميع أفراد الطاقم، مشيراً إلى عدم رصد أي تسربات أو أضرار بيئية جراء الحادث حتى لحظة إعداد التقرير.

وأصدرت البحرية البريطانية، تحذيرا عاجلا لجميع السفن المارة في المنطقة بضرورة توخي أقصى درجات الحذر أثناء العبور.

وناشدت البحرية البريطانية، السفن بالإبلاغ الفوري عن أي أنشطة أو تحركات مشبوهة.

