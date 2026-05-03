توقف حركة الملاحة في مضيق البوسفور

توقفت حركة الملاحة في مضيق البوسفور بكلا الاتجاهين الأحد؛ نتيجة عطل فني مفاجئ أصاب محرك سفينة شحن جاف أثناء عبورها الممر المائي الدولي.

استجابة سريعة لتعطل حركة الملاحة في مضيق البوسفور

وأعلنت مديرية سلامة السواحل في تركيا في منشور على حسابها بمنصة "إكس"، تعرض سفينة الشحن الجاف "زالترون" لعطل في الآلات قبالة سواحل كوروتشيشمه.

ويبلغ طول السفينة التي ترفع علم بنما 185 مترا، وكانت في رحلة من مصر إلى روسيا عند وقوع العطل الفني.

Mısır’dan Rusya’ya seyir halindeyken Kuruçeşme önlerinde makine arızası yapan 185 m. boyundaki ZALTRON isimli kuru yük gemisi için KURTARMA-3, KURTARMA-5 ve KURTARMA-9 Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiş olup, pic.twitter.com/koZVgjYMNQ — KEGM (@kiyiemniyet) May 3, 2026

وفور تلقي البلاغ، وجهت مديرية سلامة السواحل في تركيا قاطرات الإنقاذ "كورتارما-3" و"كورتارما-5" و"كورتارما-9" بشكل فوري إلى موقع الحادث قبالة جزيرة غلطة سراي لتقديم المساعدة اللازمة وتأمين الممر المائي.

بيان رسمي حول حركة الملاحة في مضيق البوسفور

وأوضحت وزارة النقل والبنية التحتية التركية في بيان: "وجهنا زوارق القطر كورتارما-3 وكورتارما-5 وكورتارما-9 التابعة للمديرية العامة للسلامة الساحلية إلى موقع السفينة زالترون التي تعرضت لعطل في المحرك قبالة منطقة كورو تشيشميه".

وأكدت الوزارة أن تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور شمل كلا الاتجاهين، مشيرة إلى أن هذا الإجراء جاء بشكل مؤقت ولأغراض السلامة العامة لضمان أمن الملاحة في الممر المائي الدولي.