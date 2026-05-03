إعلان

خرجت من مصر.. وقف الملاحة في مضيق البوسفور بعد تعطل سفينة شحن

كتب : محمود الطوخي

07:18 م 03/05/2026

توقف حركة الملاحة في مضيق البوسفور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توقفت حركة الملاحة في مضيق البوسفور بكلا الاتجاهين الأحد؛ نتيجة عطل فني مفاجئ أصاب محرك سفينة شحن جاف أثناء عبورها الممر المائي الدولي.

استجابة سريعة لتعطل حركة الملاحة في مضيق البوسفور

وأعلنت مديرية سلامة السواحل في تركيا في منشور على حسابها بمنصة "إكس"، تعرض سفينة الشحن الجاف "زالترون" لعطل في الآلات قبالة سواحل كوروتشيشمه.

ويبلغ طول السفينة التي ترفع علم بنما 185 مترا، وكانت في رحلة من مصر إلى روسيا عند وقوع العطل الفني.

وفور تلقي البلاغ، وجهت مديرية سلامة السواحل في تركيا قاطرات الإنقاذ "كورتارما-3" و"كورتارما-5" و"كورتارما-9" بشكل فوري إلى موقع الحادث قبالة جزيرة غلطة سراي لتقديم المساعدة اللازمة وتأمين الممر المائي.

بيان رسمي حول حركة الملاحة في مضيق البوسفور

وأوضحت وزارة النقل والبنية التحتية التركية في بيان: "وجهنا زوارق القطر كورتارما-3 وكورتارما-5 وكورتارما-9 التابعة للمديرية العامة للسلامة الساحلية إلى موقع السفينة زالترون التي تعرضت لعطل في المحرك قبالة منطقة كورو تشيشميه".

وأكدت الوزارة أن تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور شمل كلا الاتجاهين، مشيرة إلى أن هذا الإجراء جاء بشكل مؤقت ولأغراض السلامة العامة لضمان أمن الملاحة في الممر المائي الدولي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مضيق البوسفور سفينة الشحن زالترون تعليق الملاحة في تركيا حوادث السفن في البوسفور

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إيران: لن نتراجع عن شروطنا بشأن مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

إيران: لن نتراجع عن شروطنا بشأن مضيق هرمز
"مات دفاعًا عن خطيبته".. تفاصيل مقتل شاب طعنًا خلال مشاجرة في بنها
أخبار المحافظات

"مات دفاعًا عن خطيبته".. تفاصيل مقتل شاب طعنًا خلال مشاجرة في بنها
أبراج مخالفة.. إقالة مدير تنظيم شرق شبرا الخيمة خلال جولة مفاجئة لمحافظ
أخبار المحافظات

أبراج مخالفة.. إقالة مدير تنظيم شرق شبرا الخيمة خلال جولة مفاجئة لمحافظ
تقليص العمر الافتراضي للـ10 جنيهات البلاستيكية.. ماذا يعني؟
أخبار البنوك

تقليص العمر الافتراضي للـ10 جنيهات البلاستيكية.. ماذا يعني؟
متحدث الوزراء: اكتشاف الغاز الجديد في دلتا النيل يقلل من فاتورة الاستيراد
أخبار مصر

متحدث الوزراء: اكتشاف الغاز الجديد في دلتا النيل يقلل من فاتورة الاستيراد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي ينعى هاني شاكر: صوت أصيل قدّم إبداعات خالدة في وجدان المصريين
سفير مصر لدى فرنسا يكشف إجراءات نقل جثمان الفنان هاني شاكر إلى أرض الوطن
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة