"مريم".. قصة أول إماراتية تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون 2025

لأول مرة، تشارك الإمارات العربية المتحدة في مسابقة ملكة جمال الكون 2025 من خلال مريم محمد، التي فازت بلقب ملكة جمال الكون الإماراتية لهذا العام.

وستمثل مريم، الإمارات رسميا في النسخة الـ74 من المسابقة العالمية، المقرر إقامتها في 21 نوفمبر 2025 في مدينة باك كريت التايلاندية، بمشاركة متسابقات من أكثر من 130 دولة، أمام جمهور عالمي، وفقا لموقعي "timesofindia"، و"thenationalnews".

من هي مريم محمد؟

- ولدت مريم عام 1999.

- تبلغ من العمر 26 عاما.

- حاصلة على بكاليورس اقتصاد.

- تعيش في دبي وتدرس تصميم الأزياء.

- مهتمة بمجالات الموضة.

- فازت مؤخرا بلقب ملكة جمال الكون الإماراتية 2025.

- أول إماراتية تُتوّج بلقب ملكة جمال الكون الإماراتية.

-كما شاركت في مسابقات جمال إقليمية.

- حصلت على عدة ألقاب وتكريمات.

- تسعى أن تُثبت من خلال منصبها أن الجمال لا يقتصر على المظهر الخارجي فقط.

- تُعرف بحبها للثقافة الإماراتية.

- كما أنها من تعشق رياضة الصقور وركوب الجمال.

- من هواياتها السفر، والتعرف على الثقافات المختلفة.

- تهتم بنشر صورها وأحدث أخبارها على مواقع التواصل الاجتماعي.

- يتابعها على صفحتها بموقع "إنستجرام" أكثر من 1500 ألف متابع.

منصة للتأثير لا للجمال فقط

في تصريحاتها بعد التتويج، عبرت مريم عن فخرها بتمثيل الإمارات في هذا الحدث العالمي، قائلة: "حمل هذا اللقب شرف كبير. إنها ليست رحلتي وحدي، بل رحلة كل من يعتبر الإمارات وطنا له، لقد منحتني الإمارات الثقة لأحلم، والآن أريد أن أستخدم صوتي لتمكين النساء حول العالم".

كما أوضحت أن أحد أهدافها الرئيسية هو الحد من الفقر وتمكين المرأة عالميا، مشيرة إلى أن ملكة جمال الكون ليست مجرد مسابقة جمال، بل منصة تسلط الضوء على قوة المرأة ومرونتها.

الإمارات في مسابقات الجمال العالمي

رغم أن مريم محمد هي أول إماراتية تشارك رسميا في ملكة جمال الكون، إلا أنها ليست أول من مثل الإمارات، ففي العام الماضي، شاركت إميليا دوبريفا، وهي عارضة أزياء من كوسوفو ومقيمة في دبي، كممثلة للدولة.

وتسمح الإمارات للمقيمات بالمشاركة في التصفيات الوطنية، بشرط الإقامة الرسمية في الدولة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

وأطلقت الدولة رسميا مسابقة ملكة جمال الكون الإماراتية في عام 2024.

ملكة جمال الكون 2025.. تفاصيل الحدث العالمي

تُقام مسابقة ملكة جمال الكون 2025 في قاعة إمباكت تشالنجر في مدينة باك كريت التايلاندية، وتتضمن عدة مراحل منها: التصفيات، عرض الزي الوطني، المقابلات، والليلة الختامية للتتويج.

وفي حال فوز مريم محمد باللقب العالمي، ستكون بذلك أول إماراتية تنال تاج ملكة جمال الكون، وهو إنجاز تاريخي يعزز حضور المرأة الإماراتية على الساحة الدولية.

