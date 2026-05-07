خطفت بعض إطلالات النجمات والمشاهير الأنظار خلال حفل The King’s Trust، حيث تألقن بإطلالات جريئة خرجت عن المألوف وكسرت قواعد الموضة التقليدية.

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم في السطور التالية أجرأ إطلالات حفل The King’s Trust، وفقا لـ "hellomagazine".

دوناتيلا فيرساتشي

ظهرت مصممة الأزياء الإيطالية دوناتيلا فيرساتشي بفستان طويل باللون البيبي بلو بأكمام شفافة ومزينا بتطريزات بالكامل، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

شارلوت تيلبوري

ارتدت خبيرة التجميل البريطانية شارلوت تيلبوري فستان طويل مصنوع من قماش الشيفون مزينا بتطريزات بالكامل، واعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون النيود، وتركت خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

ستيلا مكارتني

تألقت مصممة الأزياء البريطانية ستيلا مكارتني بفستان قصير باللون الأزرق مصنوع من قماش الساتان ونسقت أسفله شراب شفاف باللون الأسود وحذاء بكعب عالي بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

نينا دوبريف

أطلت الممثلة وعارضة الأزياء الكندية نينا دوبريف بفستان طويل بقصة "الكب" باللون الأخضر من الساتان، يتميز بوجود فتحة ساق جريئة، وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وانسيال وخاتم.

ياسمين توكس

ظهرت عارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة ياسمين توكس بفستان طويل باللونين الفضي والأسود بقصة "الكب"، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

ناتاشا بوناوالا

ظهرت سيدة الأعمال الهندية بفستان طويل باللون البيج مكشوف عند منطقة الخصر ومزينا بتطريزات بالكامل، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

