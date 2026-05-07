ظهرت هند صبري عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام؛ بإطلالة كاجوال هادئة تجمع بين البساطة والرقي.

ما تفاصيل إطلالة هند صبري

حيث اختارت توب أبيض ضيق نسقته مع شميز أبيض واسع بأكمام مطوية، ما منح اللوك طابعًا مريحًا وعصريًا في الوقت نفسه، بينما أضاف البنطلون الواسع باللون الترابي لمسة دافئة ومتناسقة مع أجواء الطبيعة المحيطة.

ما تفاصيل إكسسوارات هند صبري

واعتمدت هند على إكسسوارات ناعمة ونظارة شمسية كلاسيكية عززت من أناقة الإطلالة دون مبالغة، ليظهر اللوك بشكل طبيعي يعكس الهدوء والثقة والبساطة الراقية.

ما دلالة اللون الأبيض في عالم الموضة؟

يُعرف الأبيض بأنه لون النقاء والهدوء والبساطة، كما يعكس الإحساس بالراحة والانتعاش، خاصة في الإطلالات النهارية والصيفية.

واختياره في اللوك الكاجوال يمنح المرأة مظهرًا أنيقًا وهادئًا دون تكلف، كما يرتبط بالثقة والرقي والاتجاه نحو الـMinimal Style الذي يعتمد على القطع البسيطة ذات التأثير الناعم.

