جمالها رهيب.. 10 صور ومعلومات عن أجمل امرأة في عام 2026

تألقت هنا شيحة بإطلالة أنيقة تجمع بين الكلاسيكية والعصرية خلال صور شاركتها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام؛ وفق عرض فيلم 32 B بالسفارة النرويجية.

كيف نسقت هنا شيحة إطلالتها

حيث اختارت بليزر باللون البيج بتصميم راقٍ أضفى لمسة من الفخامة والهدوء على مظهرها.

ونسقت هنا البليزر مع توب داكن بتفاصيل شفافة ناعمة، ما منح اللوك طابعًا أنثويًا جريئًا دون مبالغة، بينما زادت الأقراط الذهبية الكبيرة من فخامة الإطلالة وأبرزت ملامحها بطريقة ناعمة.

كيف اختارت المكياج

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر قصيرة ومبللة قليلاً بأسلوب عصري، مع مكياج هادئ ارتكز على أحمر الشفاه الداكن ولمسات ناعمة للعينين، ليعكس اللوك شخصية واثقة وأنيقة في الوقت نفسه.

الإطلالة بشكل عام جاءت مزيجًا بين الـ"Power Dressing" والأنوثة الهادئة، وهو أسلوب يعكس الثقة والرقي بأسلوب بسيط وغير متكلف.



